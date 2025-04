W internecie można znaleźć wiele sposobów na oczyszczanie wątroby, które polegają na przyjmowaniu różnych suplementów lub innych niesprawdzonych produktów. Część tych metod może być szkodliwa i lepiej ich unikać. Poniżej znajdziesz bezpieczne sposoby na domowy detoks wątroby, które może przeprowadzić prawie każdy bez obaw o swój stan zdrowia.

Wątroba jest narządem pełniącym rolę gruczołu trawiennego. To jeden z najważniejszych organów człowieka, bez którego nie możemy żyć. Znajduje się w nadbrzuszu, po prawej stronie pod żebrami. U dorosłego człowieka waży ok. 1,5 kg.

Wątroba produkuje żółć, odpowiada za gospodarkę węglowodanami, tłuszczami i białkami, gromadzenie niektórych witamin i żelaza, a także bierze udział w odpowiedzi odpornościowej. Jednym z głównych zadań wątroby jest usuwanie toksyn, dlatego narząd ten bywa nazywany "oczyszczalnią" organizmu.

Trujące dla człowieka związki są neutralizowane lub przekształcane przez wątrobę, aby łatwiej było usunąć je z organizmu. Do tych toksyn należą m.in. związki pochodzące z procesów przemiany materii (np. wątroba przekształca amoniak w mocznik) lub związki dostające się do organizmu z zewnątrz (jak leki, alkohol, pestycydy). Aby odciążyć ten narząd, warto przeprowadzać regularnie detoks wątroby. Jak to zrobić?

Detoks wątroby możemy zrobić sami. Dzięki oczyszczaniu odciążymy ją i poprawimy jej pracę, a przez to funkcjonowanie całego organizmu. Trzeba pamiętać, że oczyszczanie wątroby to nie magiczny środek i nie usuniemy w ten sposób uszkodzeń wywołanych np. nadmiernym spożywaniem alkoholu.

Dieta dobra dla wątroby

Istnieją pokarmy, które zmuszają wątrobę do pracy ponad siły - należą do nich przede wszystkim smażone dania, nadmiar nasyconych, przetworzonych tłuszczów, a także węglowodanów prostych (słodycze, słodkie, gazowane napoje, białe pieczywo). Dlatego detoks wątroby polega przede wszystkim na właściwym odżywaniu, ale też nawadnianiu organizmu (należy pić 2-2,5 l płynów dziennie).

Główne założenia diety wątrobowej:

Spożywanie posiłków mniejszych, ale częściej (5-7 razy w ciągu dnia), aby zapobiegać obciążeniu układu trawiennego.

(5-7 razy w ciągu dnia), aby zapobiegać obciążeniu układu trawiennego. Spożycie białka w ilości 1,0-1,2 g/kg mc na dobę - białko sprzyja odnowie komórek wątrobowych.

- białko sprzyja odnowie komórek wątrobowych. Podaż tłuszczów lekkostrawnych , zalecany jest tłuszcz pochodzący z produktów mlecznych, oliwy, ryb.

, zalecany jest tłuszcz pochodzący z produktów mlecznych, oliwy, ryb. Węglowodany na poziomie 45-65% zapotrzebowania energetycznego . Należy ograniczyć cukry proste (słodycze, miód, dżemy), zalecane są za to produkty zbożowe.

. Należy ograniczyć cukry proste (słodycze, miód, dżemy), zalecane są za to produkty zbożowe. Przyjmowanie błonnika z umiarem. Dlatego dieta wątrobowa wyklucza produkty gruboziarniste. Owoce i warzywa powinny być przyjmowane w postaci łatwostrawnej (np. obierane ze skórki, gotowane, posiekane, zmiksowane).

Dlatego dieta wątrobowa wyklucza produkty gruboziarniste. Owoce i warzywa powinny być przyjmowane w postaci łatwostrawnej (np. obierane ze skórki, gotowane, posiekane, zmiksowane). Wykluczenie produktów wzdymających , jak rośliny strączkowe, kapustne, cebula, por.

, jak rośliny strączkowe, kapustne, cebula, por. Wykluczenie ostrych przypraw i potraw smażonych .

. Wykluczenie alkoholu.

Unikanie alkoholu na oczyszczenie wątroby



Aby oczyścić wątrobę, należy unikać spożywania alkoholu. O ile piwo czy kieliszek wina wypite od czasu do czasu nie powinny zrobić nam krzywdy, o tyle nadmiar alkoholu może znacznie obciążyć wątrobę, a także ją uszkadzać. Po pewnym czasie może dojść do stłuszczenia lub marskości tego narządu.

Wysypianie się dla zdrowia wątroby

Brzmi banalnie, a jednak sen wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu - w tym wątroby. Aby ułatwić jej pracę, przed snem nie powinniśmy się objadać, pić alkoholu ani jeść słodyczy. Kolację jadajmy 2-3 godziny przed pójściem spać (powinna być ona lekkostrawna).

Umiarkowany wysiłek fizyczny dla zdrowia wątroby

Regularne ćwiczenia fizyczne to podstawa zdrowego trybu życia. Aktywność ułatwia eliminowanie toksyn z organizmu i usprawnia pracę narządów, również wątroby. Warto jednak pamiętać, że zbyt forsowne uprawianie sportów może wzmagać aktywność wolnych rodników, a wątroba może nie nadążać z ich neutralizacją i eliminacją.

Sok z buraków na detoks wątroby

Jeśli planujemy detoks wątroby, to warto sięgnąć po sok z buraków. Warzywa te mają działanie hepatoprotekcyjne i obniżają poziom złego cholesterolu dzięki obecności betainy. Są też bogate w antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki, wspomagając dzięki temu pracę wątroby. Badania wskazują też, że ekstrakt z buraków może chronić wątrobę przed uszkodzeniami.

Aby przygotować sok z buraka oczyszczający wątrobę, wystarczy umyć, obrać, pokroić ekologiczne buraki na mniejsze kawałki i włożyć je do sokowirówki. Tak sporządzony sok można pić od razu. Można wcześniej dodać łagodne przyprawy, np. pietruszkę, kolendrę lub koperek, sok z cytryny lub jabłek. Soku nie powinno się przechowywać w lodówce dłużej niż 2 dni. Możesz wypróbować również sok z kiszonych buraków.

Unikanie leków, jeśli to możliwe

Nie zachęcamy nikogo do odstawienia leków przepisanych przez lekarza, jednak czasem niektórzy z nas przesadzają z ilością zażywanych medykamentów. Preparaty przyjmowane poza kontrolą lekarską, np. suplementy czy częste łykanie leków przeciwbólowych, mogą negatywnie odbić się na pracy wątroby, ponieważ to ona ma za zadanie oczyścić nasz organizm ze szkodliwych związków.

Czosnek w specjalnej mieszance na detoks wątroby

Czosnek redukuje stężenie cholesterolu LDL („złego” cholesterolu), wspomaga usuwanie nadmiernej ilości szkodliwych tłuszczów z kwasami żółciowymi produkowanymi przez wątrobę, dlatego może odciążać ten narząd. Niektóre osoby, mogą jednak źle reagować na czosnek i doświadczać wzdęć i odbijania (wtedy z takiej kuracji lepiej zrezygnować). Z jedzeniem surowego czosnku nie wolno przesadzać - według badań może wpływać wtedy szkodliwie na wątrobę.

Jeśli nie odczuwasz po zjedzeniu czosnku dolegliwości trawiennych, warto sięgnąć po to warzywo w celu oczyszczenia wątroby. Przygotuj mieszankę z czosnkiem na detoks wątroby. Potrzebujesz:

1 ząbek czosnku,

1/2 czerwonego grejpfruta,

2 cytryny,

1 szklanka wody,

2 łyżki oliwy z oliwek.

Przed oczyszczaniem zaleca się pić przez dobę jedynie filtrowany, naturalny sok jabłkowy. Po zblendowaniu powyższych składników wypij je od razu i połóż się na 30 minut. Unikaj ciężkostrawnych potraw, pij herbaty ziołowe i bulion warzywny.

Zioła na oczyszczanie wątroby

Niektóre zioła mają właściwości regenerujące wątrobę, działają też żółciotwórczo i żółciopędnie, usprawniając pracę tego narządu. Do detoksu wątroby możesz wykorzystać zioła takie jak:

ziele rzepiku,

kocanka,

ostropest plamisty,

lukrecja (odradzana przy marskości wątroby),

skrzyp,

pokrzywa,

mniszek.

fot. Zioła na oczyszczanie wątroby / Adobe Stock, Marcus Z-pics

Przy czym trzeba pamiętać, że niektóre zioła mogą silnie działać, dlatego przed ich użyciem zawsze należy zapoznać się z ich właściwościami, przeciwwskazaniami i dawkowaniem.

Warto pamiętać, że wątroba nie lubi:

tłustych potraw, zwłaszcza tłuszczów pochodzenia zwierzęcego,

smażonych dań,

produktów wzdymających , w tym cebuli, pora, warzyw kapustnych i strączkowych (np. fasoli, grochu),

, w tym cebuli, pora, warzyw kapustnych i strączkowych (np. fasoli, grochu), alkoholu,

cukrów prostych,

ostrych przypraw i octu,

niektórych leków, suplementów i ziół,

chemikaliów, takich jak pestycydy,

drastycznych kuracji odchudzających i głodówek,

i głodówek, papierosów.

Pamiętaj, że o zdrowie należy dbać każdego dnia. Aby wątroba pracowała prawidłowo, powinniśmy oczyszczać ją regularnie, nie obciążać jej i reagować na sygnały, które nam wysyła. Chudnięcie, nudności, brak łaknienia, ból brzucha z prawej strony, uczucie pełności po jedzeniu, zła tolerancja tłuszczów i alkoholu, wzdęcia oraz odbijania po zjedzeniu posiłku powinny skłonić nas do konsultacji lekarskiej.

Wykorzystano fragmenty artykułu Marty Słupskiej, którego treść została pierwotnie opublikowana 05.08.2016.

