Na początek trochę teorii. Otóż naukowcy stwierdzili, że stres, którego doświadczamy na co dzień, pochodzi z czterech źródeł. Jednym z podstawowych są czynniki społeczne, czyli terminy, problemy finansowe, konflikty w pracy lub w rodzinie i stawiane nam wymagania. Kolejnym źródłem dyskomfortu jest nasza fizjologia. Dojrzewanie, menopauza, choroby, brak snu, nieodpowiednie odżywianie – to czynniki, które silnie wpływają na samopoczucie. Istotna jest też rola środowiska naturalnego. Musimy przecież na co dzień radzić sobie ze zmieniającą się pogodą, pyłkami, hałasem, ruchem ulicznym, zanieczyszczeniami. Najmniej oczywistym i najrzadziej uświadamianym źródłem stresu są nasze myśli. A okazuje się, że to właśnie od nich zależą w dużym stopniu nasze emocje. Tyle teorii. Wynika z niej jasno, że tylko na niektóre z tych stresujących czynników mamy rzeczywisty wpływ. Reszta to walka z wiatrakami. Warto zatem nauczyć się żyć spokojnie mimo to.

Reklama

Oto, co Ci pomoże:

- Akceptacja. Po prostu przyjmij to, na co nie masz wpływu. Wiatr, deszcz, zmiany w organizmie związane z wiekiem czy też terminy zapłaty rachunków nie będą ci spędzać snu z powiek, jeśli uznasz je za coś „normalnego”.

- Kontrola. Pomyśl o swojej codzienności i wytypuj wszystkie stresujące czynniki, które możesz zmienić. Potem zastanów się nad tym, jak to zrobić i od czego zacząć. Przejęcie kontroli nad sytuacjami, które dotychczas wydawały ci się niereformowalne, da ci dużo satysfakcji i spokoju. Pomocna jest już sama świadomość tego, że masz wybór.

Reklama

- Zwolnienie tempa. W dzisiejszym świecie czas to cenny skarb. Dajemy go chętnie innym, poświęcamy pracy i obowiązkom, a tak często żałujemy sobie. Warto codziennie zapytać siebie: na co mam teraz ochotę i robić to, co sprawia nam przyjemność przynajmniej przez kwadrans.



- Planowanie. Spróbuj przewidzieć zmiany w swoim życiu i dobrze się do nich przygotuj. Nie spiesz się, podejmując decyzje. Daj sobie prawo do zaplanowania swojego życia tak jak chcesz.