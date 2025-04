Właściciele dużych tarasów to dopiero szczęśliwcy! Mogą mieć w środku miasta ogródki pełne zieleni. Ale i na tych mniejszych balkonach warto znaleźć miejsce na donicę z lawendą, rezedą czy krwawnikiem. Jest bowiem wiele roślin, które mogą dostarczyć nieoczekiwanych korzyści.

Jeśli mieszkasz przy ruchliwej ulicy, nie rób z kwiatów naparów do picia. Ciesz się wtedy tylko ich zapachem

Lawenda, nagietek czy rezeda to nie tylko ładna dekoracja balkonu. Możesz z nich zrobić także upiększający kosmetyk albo leczniczy napar.

Na okłady i herbatki

Sporo kwiatów uprawianych dla ozdoby ma właściwości lecznicze.

Nagietek

Najlepiej zasadzić gotowe sadzonki w skrzynkach lub w dużej donicy. Roślina lubi miejsce słoneczne. Kwitnie od czerwca do jesieni. Do celów leczniczych używa się całych koszyczków lub płatków, ale tylko z odmian pomarańczowych. Kwiaty mają działanie przeciwzapalne, rozkurczowe, bakteriobójcze. Wzmacniają siły obronne organizmu. Nagietek stosowany zewnętrznie przyspiesza gojenie ran, łagodzi stany zapalne skóry i błon śluzowych. Płatki wyrywamy w słoneczne dni i suszymy rozłożone w zacienionym miejscu.

Napar: łyżkę płatków zalewamy szklanką wrzątku i pozostawiamy 10 minut pod przykryciem. Można go stosować wewnętrznie (w nieżytach żołądka) i zewnętrznie (w dolegliwościach skórnych).

Lawenda

Najlepiej posadzić ją w dużej donicy. Wymaga miejsca słonecznego i żyznej, przepuszczalnej ziemi. Właściwości lecznicze mają przede wszystkim kwiaty. Ścinamy je w pełni kwitnienia. Suszymy w przewiewnym, ciemnym miejscu. Lawenda uspokaja, działa przeciwskurczowo, a także żółciopędnie i moczopędnie. Można ją dodawać do kąpieli, robić napary do inhalacji przy schorzeniach dróg oddechowych.

Napar: łyżkę kwiatów zalewamy szklanką wrzątku i pozostawiamy pod przykryciem 15 minut.

Kosmetyki z płatków

Własnoręcznie przygotowane napary i maseczki zachowują naturalne witaminy i enzymy. Nie mają konserwantów, ani substancji zapachowych, a ich sporządzanie to fajna zabawa.

Róże

Potrzebują sporo słońca, osłoniętego od wiatru miejsca i żyznego podłoża. Kwiaty działają na skórę regenerująco, odświeżająco, przyspieszają gojenie.

Maseczka odświeżająca: Do kubeczka jogurtu naturalnego dodaj łyżeczkę miodu i łyżkę roztartych płatków róży. Nałóż na twarz, zmyj po 20 minutach.

Chmiel japoński

Posadź go w słonecznym miejscu przy kratce. W lipcu na gałązkach pojawią się szyszki kwiatowe, które zawierają m.in. substancje o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. Wyciągi stosuje się do zwalczania łupieżu i pielęgnacji włosów.

Kąpiel łagodząca: 10 dag szyszek wsyp do woreczka, zanurz w litrze wrzątku na 10 min. Napar wlej do wanny z wodą. Ta kąpiel wygładza skórę.

Dla kojącej woni

Wpływ zapachu na stan psychiczny i fizyczny człowieka jest znany od dawna. Miły aromat uspokaja, usuwa napięcie nerwowe, a wieczorem zapewnia zdrowy sen.

Rezeda wonna

Cudnie pachnie! Dobrze rośnie w żyznej ziemi zasobnej w wapń (do skrzynki możesz dodać nieco zmielonych skorupek jaj). Lubi miejsce słoneczne, posadzona w zacienionym słabo pachnie.

Tytoń ozdobny

Kwiaty otwierają się wieczorem i wtedy roztaczają upojną woń. Lubi żyzną glebę i słońce.

Tekst: Małgorzata Świgoń