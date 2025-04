Borowina jest naturalnym surowcem, rodzajem torfu o określonych właściwościach, zawartości substancji organicznych, wody i dużym stopniu przetworzenia przez bakterie. Ten naturalny surowiec wykorzystuje się zazwyczaj do zabiegów okładów, zawijania i kąpieli (kąpiele borowinowe). Borowina słynie ze swoich właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych, a jej użycie w lecznictwie jest znane od tysięcy lat. Można zastosować ją samodzielnie, np. w formie okładów.

Spis treści:

Okłady borowinowe są rodzajem leczniczego zabiegu na ciało z zastosowaniem borowiny, w którym używa się papki borowinowej lub gotowych okładów borowinowych. Można je nakładać miejscowo na mniejszy lub większy obszar ciała w przypadku m.in. zmian reumatycznych, zwyrodnieniowych, chorób przewlekłych narządów wewnętrznych oraz problemów skórnych.

Okłady z borowiny stosuje się głównie w sanatoriach i uzdrowiskach w celu łagodzenia objawów różnych schorzeń. Ale nie tylko. Niektórzy uważają, że torf leczniczy działa odprężająco, odmładzająco i pozwala schudnąć, dlatego cieszy się zainteresowaniem również w salonach kosmetycznych.

Korzystne dla zdrowia działanie okładów borowinowych wynika z zawartości cennych składników o działaniu przeciwzapalnym, ściągającym i bakteriobójczym, dużej zdolności utrzymywania ciepła i małym przewodnictwie cieplnym. Podgrzana borowina powoli oddaje ciepło. Pod jego wpływem dochodzi do przekrwienia głębiej położonych tkanek, a to sprawia, że rozluźniają się np. bolące mięśnie. Ponadto poprzez skórę dostarcza ona cennych składników (kwasów organicznych i soli mineralnych), które działają m.in. przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

Okłady borowinowe mają szeroki zakres zastosowań. Mogą być pomocne w takich problemach zdrowotnych, jak:

Okłady borowinowe możesz stosować w domu, jednak wcześniej najlepiej skonsultuj się ze specjalistą. Do zrobienia domowych okładów z borowiny możesz użyć pasty borowinowej (szukaj w aptece). Pamiętaj, aby nie nakładać jej na uszkodzoną skórę (ranę, oparzenie). Samo przygotowanie okładów borowinowych jest bardzo proste:

Okłady z borowiny można wykonywać codziennie przez dwa tygodnie.

W przypadku urazów polecane są okłady z borowiny po uprzednim schłodzeniu papki lub gotowych kompresów do temperatury 2-5°C (trzymać w lodówce). Schłodzony okład nałóż na bolesne miejsce i pozostaw na około 15 minut. Czynność możesz powtarzać kilka razy dziennie.

Okłady borowinowe są też stosowane w zabiegach na cellulit oraz w celu szybszego spalania tłuszczu. Ma to wynikać z działania przeciwzapalnego, odżywiającego i poprawiającego krążenie krwi.

Stosowanie okładów borowinowych zazwyczaj nie powoduje żadnych działań niepożądanych i jest bezpieczne. Czasami mogą pojawić się podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne. Pewnym zagrożeniem jest intensywne pocenie się wywołane rozgrzewającym działaniem borowiny, co może sprzyjać odwodnieniu.

Okładów z borowiny nie można stosować m.in. na zranioną lub oparzoną skórę, a także w przypadku chorób układu krążenia. W takich przypadkach jest większe ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Jeśli poczujesz się źle w trakcie stosowania okładów borowinowych, przerwij kurację.

Chociaż borowina jest uznawana za substancję bezpieczną, to nie każdy może korzystać z zabiegów. Do przeciwwskazań należą:

Dobrym pomysłem jest zasięgnięcie porady specjalisty, np. fizjoterapeuty, zanim zastosujesz okłady borowinowe lub inne zabiegi z borowiną. Nie dla każdego taka kuracja będzie odpowiednia. Z pomocą eksperta uda się dobrać skuteczną i w pełni bezpieczną terapię dobraną do indywidualnych potrzeb.