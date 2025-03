Spis treści:

Kapusta to roślina o wielu odmianach, wywodząca się z rejonów Morza Śródziemnego, Azji Południowo-Wschodniej i atlantyckiego wybrzeża Europy. Surowcem leczniczym są sok i liście kapusty. Kapusta zawiera w swoim składzie związki działające przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwnowotworowo i przeciwbólowo. Jest źródłem witaminy C, PP, K, witamin z grupy B, fosforu, potasu, związków siarki i wapnia.

Okłady z kapusty można stosować na wiele problemów zdrowotnych, np.:

Obrzęk i ból piersi u kobiet karmiących to częste dolegliwości. Przyczyną jest nagłe zwiększenie ilości mleka, przekrwienie naczyń limfatycznych i naczyń krwionośnych oraz obrzęk śródmiąższowy, co jest typowe zwłaszcza w czasie 2 tygodni po porodzie. Niedrożność przewodów mlecznych i zbyt rzadkie karmienie potęgują objawy. Okłady z kapusty mają potwierdzony korzystny wpływ na leczenie obrzęku piersi w czasie karmienia.

Przykładowo naukowcy w pracy na łamach „Indian Journal of Community Medicine” porównywali skuteczność stosowania okładów z kapusty oraz zimnych i ciepłych okładów w leczeniu obrzęku i bólu piersi u kobiet po porodzie:

Przed użyciem okładów z kapusty u badanych kobiet liście schłodzono w zamrażarce przez około 20-30 minut. Następnie liście zimnej kapusty włożono na 30 minut do biustonosza. Okłady stosowano trzy razy dziennie przez dwa dni z rzędu.

Okłady z kapusty mogą przynieść ulgę w dolegliwościach spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi w kolanie.

Opublikowane w piśmie naukowym „The Clinical Journal of Pain” wyniki badania nad skutecznością okładów z kapusty na kolano, wykazały, że zabieg zmniejsza wiele objawów choroby:

W badaniu wzięło udział 81 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego w stadiach II-III. Metoda nie powodowała żadnych działań niepożądanych, była bezpieczna.

Kapusta zawiera znaczne ilości flawonoidów i antocyjanów działających przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Z tego powodu okłady z liści tego warzywa można z powodzeniem stosować na różne zmiany zapalne na całym ciele. Aby zrobić okład z kapusty na stan zapalny, najpierw lekko rozbij liście kapusty, aby puściły soki, następnie połóż je na zaognione miejsce, okryj folią do żywności i szmatką. Kompres pozostaw na 10-15 minut. Jeśli jednak masz poważne infekcje, lepiej skonsultuj się z lekarzem.

Na ból stawów polecane są okłady z ciepłych liści kapusty. Taki zabieg ma łagodzić dolegliwości. Aby przygotować okłady, należy:

Po odwinięciu liście kapusty trzeba wyrzucić. Aby zrobić okład ponownie, użyj nowych liści kapusty. Jest to sposób bezpieczny i nie wywołuje skutków ubocznych. Jeśli jednak nie pomaga, zgłoś się z problemem do lekarza.

Zakrzepica żył w obrębie nóg może powodować ból, obrzęk, wrażliwość skóry na dotyk, zaczerwienienie, świadczące o stanie zapalnym. Przy takich objawach zawsze zalecany jest kontakt z lekarzem. Pomocniczo można stosować okłady z liści kapusty. Na zakrzepicę polecane są zamiennie ciepłe i chłodne okłady. Liście możesz podgrzewać w piekarniku w folii lub wcześniej schłodzić w lodówce. Kompresy z liści kapusty pomogą złagodzić ból, zmniejszyć zapalenie i obrzęk przy zakrzepicy żył.

Okłady z kapusty są polecanym domowych środkiem na opuchliznę. Jedno z badań klinicznych wykazało, że stosowanie liści kapusty jest tak samo skuteczne w łagodzeniu obrzęku jak użycie chłodzących kompresów żelowych. Można je stosować na opuchliznę wywołaną urazem, zapaleniem stawu oraz po ukąszeniu owada.

Aby zmniejszyć dolegliwość, umyj dokładnie liście kapusty. Możesz je wcześniej schłodzić (zimno pomaga jeszcze bardziej złagodzić obrzęk). Delikatnie je rozbij, by puściły sok, a następnie nałóż na opuchnięte miejsce. Owiń bandażem i pozostaw na 1-2 godziny.

Okłady z liści kapusty mogą być stosowane jako uzupełnienie leczenia w przypadku obrzęku limfatycznego i zapalenia naczyń limfatycznych. Obrzęk limfatyczny (zwany też słoniowacizną) to jednostronny obrzęk spowodowany zastojem chłonki (limfy), który na ogół dotyczy nóg lub rąk. Czasami dochodzi do zapalenia naczyń, co powoduje dodatkowe dolegliwości.

Kapusta działa chłodząco, przeciwzapalnie i usprawnia krążenie, dlatego jest polecana na zastój limfy. Trzeba jednak pamiętać, że okłady z kapusty nie zastąpią konwencjonalnego leczenia, które obejmuje drenaż limfatyczny, ćwiczenia oraz terapię uciskową.

Stosowanie okładów z kapusty jest bezpieczne. Oczywiście są sytuacje, kiedy lepiej unikać tego domowego sposobu, zwłaszcza gdy występuje uczulenie na kapustę lub pojawiły się wcześniej zmiany skórne po jej stosowaniu (np. wysypka, podrażnienie, swędzenie), a także kiedy na skórze rozwinęła się infekcja i kontakt z liśćmi kapusty może stwarzać ryzyko pogorszenia objawów. Warto pamiętać, że liście mogą nie być dokładnie umyte i wtedy zwiększają ryzyko przeniesienia bakterii lub innych zanieczyszczeń na chory obszar. Lepiej skonsultować się wcześniej z lekarzem.