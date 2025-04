Przeciwbólową kampanię warto rozpocząć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Dlaczego? Bo przebieg okresu zależy nie tylko od hormonów, ale także od kondycji (psychicznej i fizycznej). Mając to na uwadze, postaraj się codziennie wygospodarować chwilę tylko dla siebie i...

- Pogimnastykuj się trochę

Przed okresem: marsze, jazda na rowerze, skręty tułowia i przysiady. Ćwiczenia te wzmocnią twoje mięśnie (dzięki temu nie będziesz tak silnie reagować na skurcze macicy). Przy okazji odreagujesz też stres – badania zaś dowodzą, że znerwicowane kobiety trudniej przechodzą okres, są też mniej odporne na ból.

W trakcie: zwolnij tempo – chadzaj na spacery, rób ćwiczenia rozciągające (np. pogłębiane skłony).

- Dobierz odpowiednie menu

Przed okresem: postaw na produkty bogate w witaminy z grupy B (np. kasze, orzechy, mięso) i żelazo (wątróbka, natka pietruszki, fasola). Taka kombinacja wzmocni układ nerwowy i zapobiegnie anemii (bywa problemem przy intensywnych krwawieniach).

W trakcie: zrezygnuj z dań tłustych i smażonych – są ciężkostrawne, twój układ pokarmowy i tak może teraz odmawiać posłuszeństwa.

- Skuś się na kurację ziołową

Przed okresem: przez 2-3 dni pij uspokajający i łagodzący skurcze macicy napar z kozłka lekarskiego, krwawnika i nagietka (łyżkę mieszanki zalej szklanką wrzątku, przykryj, odstaw na 10 minut, wypij póki ciepłe).

W trakcie: pij (2-3 ra-zy dziennie) napar z kwiatu jasnoty białej (2 łyżeczki na szklankę wrzątku).

- Dobierz skuteczne leki

Przed okresem: gdy czujesz, że zbliżają się trudne dni, możesz zażyć tabletkę z ibuprofenem (np. Ibupar lub Ibuprom). Badania potwierdzają, że takie profilaktyczne przyjęcie ibuprofenu chroni przed wystąpieniem silniejszych boleści.

W trakcie: postaraj się złagodzić skurcze macicy (to właśnie one powodują ból). Pomoże ci w tym środek rozkurczający, np. No-spa.

Warto pamiętać:

1. Zgromadzona w podpasce lub tamponie krew jest doskonałą pożywką dla bakterii. Aby uchronić się przed infekcjami intymnymi podczas okresu, trzeba wyjątkowo sumiennie dbać o higienę. O ile jest to możliwe, należy się myć przy każdej zmianie tamponu lub podpaski.

2. Aby zachować świeżość, warto korzystać z podpasek, które przepuszczają powietrze i są delikatnie aromatyzowane.

3. Jeśli masz bardzo bolesne lub obfite okresy (standard to 5 podpasek na dobę), zgłoś się do ginekologa, by wykluczyć inne dolegliwości (np. endometriozę).

Diana Ożarowska-Sady/ Przyjaciółka