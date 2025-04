Miesiączkoodporne majtki wchłaniają krew menstruacyjną, nie przeciekają i nie pozostawiają plam. Sprzedaje je amerykańska firma THINX, którą tworzą trzy kobiety: Antonia Dunbar, Miki Agrawal i Radha Agrawal. Mają być alternatywą dla tamponów, wkładek i podpasek. Brzmi wygodnie, prawda?

Majtki na okres

Kiedy Miki Agrawal zauważyła na swojej białej spódnicy czerwoną plamę, pomyślała: stop, nigdy więcej! To był początek powstania bielizny, którą od pewnego czasu można kupić w sieci. Nie dziwimy się, że wreszcie ktoś wpadł na taki pomysł!

Wiele kobiet w czasie okresu narzeka bowiem na brak komfortu związanego z noszeniem nieładnej bielizny, która ma bardziej chronić przed przeciekaniem niż dobrze wyglądać, a także konieczność stosowania podpasek lub tamponów, które należy regularnie zmieniać. THINX stworzyło więc majtki, które mają zrewolucjonizować rynek.

Wyglądają jak zwyczajne, kobiece figi i możemy je kupić w aż siedmiu krojach. Te bardziej zabudowane, niektóre z wysokim stanem, przeznaczone są na cięższe dni i wchłaniają tyle, co dwa tampony. Bardziej wykrojone – tyle co jeden lub półtora tamponu. Są tu też wycięte stringi, które przydadzą się na dni lekkiego plamienia – wchłoną w siebie tyle, co pół tamponu.

Majtki odprowadzają wilgoć i są antybakteryjne oraz plamoodporne. Można je normalnie prać.

Na filmiku, który promuje tę nowoczesną bieliznę, możemy zobaczyć dziewczynę z majtkami podłączonymi do… kroplówki. Modelka spędza czas na białej pufie – pisze na laptopie, je, a nawet ćwiczy. Gdy wstaje, kamera pokazuje zbliżenie na pufę, która jest zupełnie czysta.

Ile kosztuje taka przyjemność? Cena majtek waha się od 24 do 38 dolarów, czyli 100-150 zł. Bieliznę można też zamawiać do Polski.

Nas zastanawia, na ile są higieniczne. A co wy o nich sądzicie?

