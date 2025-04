Słyszałam, że należy używać wyłącznie olejów roślinnych i oliwy. Dlaczego? Który z nich jest najlepszy do smażenia?

Weronika G. z Sandomierza

Odpowiedź:

Oleje roślinne i oliwa są o wiele zdrowsze niż tłuszcze zwierzęce, bo zawierają dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych. Te zaś chronią serce i mózg, dbają o skórę, włosy i paznokcie, a nawet mogą zapobiegać niektórym nowotworom.

Jaki olej do smażenia wybrać?

Do smażenia najlepsze są: olej rzepakowy, kukurydziany, słonecznikowy, sojowy i oliwa rafinowana lub z drugiego tłoczenia. Trzeba też pamiętać, że wielokrotne ogrzewanie tłuszczów roślinnych niszczy ich właściwości. Dlatego po smażeniu należy wylać zużyty olej. Natomiast do sałatek i surówek lepiej dodawać olej lniany, z pestek winogron lub oliwę z pierwszego tłoczenia (extra virgin). Do smażenia lepiej ich nie używać, bo wysoka temperatura niszczy cenne składniki.

