Olej rzepakowy to nasz częsty towarzysz w kuchni - używamy go do smażenia, skrapiamy nim wiosenne sałatki, marynujemy w nim śledzie, świetnie sprawdzi się też jako dodatek do pieczywa! Jego smak i uniwersalne zastosowanie to wcale nie koniec jego zalet. Poznaj jeszcze inne!

1. Olej rzepakowy a mózg

Olej rzepakowy zawiera kwas ALA, który wpływa na rozwój komórek nerwowych i mózgu.

2. Kwasy tłuszczowe w nim zawarte są niezbędne dla właściwego rozwoju i funkcjonowania organizmu

Olej rzepakowy zawiera bardzo dużo niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) z rodziny omega-3 (kwas alfa-linolenowy) oraz omega-6 (kwas linolowy). Tłuszcze te nie są wytwarzane w organizmie człowieka, dlatego muszą być dostarczone wraz z produktami spożywczymi. Są niezbędne dla organizmu – pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi, a także są niezbędne dla właściwego rozwoju i funkcjonowania organizmu.

3. Ma dobre proporcje kwasów tłuszczowych

W oleju rzepakowym proporcja pomiędzy kwasami tłuszczowymi omega-6 a omega-3 jest idealna pod względem żywieniowym i wynosi 2:11.

Przede wszystkim, należy postawić na zrównoważoną dietę. Warto, aby była ona bogata w owoce i warzywa, nie należy również zapominać o odpowiednio dobranych tłuszczach. Tu warto postawić na oleje roślinne, które w większości stanowią ważny składnik diety antycholesterolowej. Korzystny okaże się wybór oleju rzepakowego, którego skład jest jednym z najkorzystniejszych spośród tłuszczów roślinnych. Jest on bogaty w kwasy omega-6 i omega-3, które w produkcie tym występują w idealnej proporcji, tj. 2:1. 2 g kwasu alfa-linolenowego dziennie z rodziny omega-3 pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Taka ilość zawarta jest w około 2 łyżkach stołowych oleju rzepakowego. Posiada on również stosunkowo niewiele nasyconych kwasów tłuszczowych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że olej rzepakowy zawiera tak zwane fitosterole, które wspomagają utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. - czytamy na stronie pokochajolejrzepakowy.eu

4. Zawiera witaminę E

Olej rzepakowy zawiera jeszcze inne korzystne dla zdrowia składniki, takie jak witamina E, która wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, a także sterole, które wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu we krwi poprzez częściowe hamowanie jego wchłaniania w jelitach. Witamina E ma bardzo silne działanie przeciwutleniające, zabezpieczające nienasycone kwasy tłuszczowe przed szkodliwym działaniem tlenu.

5. Jest składnikiem wielu kosmetyków!

Sprawdza się idealnie jako olejek do masażu, składnik peelingu, serum pod oczy, czy maseczki. Olej rzepakowy jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych (w tym kwasu oleinowego) oraz wspomnianej wcześniej witaminy E, która naturalnie przeciwdziała powstawaniu zmarszczek i starzeniu się.

Źródła:

1. Dane z monografii "Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda" pod redakcją prof. dr hab. Jana Krzymańskiego z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin