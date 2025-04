Olej z ostropestu plamistego ma szerokie właściwości prozdrowotne. Warto go stosować, by poprawić funkcje wątroby, unikać osteoporozy i wspierać leczenie trądziku. Poznaj najważniejsze właściwości oleju z ostropestu plamistego i dowiedz się, jak dokładnie należy go stosować.

Olej z ostropestu plamistego na wsparcie wątroby

Wspominając o właściwościach ostropestu, często zaczyna się właśnie od jego efektu wspierającego wątrobę. To faktycznie najmocniej potwierdzona zaleta ostropestu i oleju z ostropestu.

Olej z ostropestu pomaga pozbyć się nadmiernego zapalenia w obrębie wątroby i ochrania jej tkanki przed uszkodzeniem. Chodzi zarówno o uszkodzenia spowodowane przez alkohol, jak i inne toksyny.

Choć ostropest ma wpływ na ochronę wątroby i przedłuża nieznacznie długość życia osób z jej uszkodzeniami, pamiętaj, że ostropest plamisty nie zastąpi abstynencji, zdrowej diety i ruchu.

Olej z ostropestu plamistego na ochronę mózgu przed demencją

Olej z ostropestu jest i był używany jako lek na demencję i chorobę Alzheimera przez wieki. Dzięki swoim antyoksydacyjnym i antyzapalnym właściwościom pomaga on zapobiegać pogłębiającym się uszkodzeniom mózgu, także tym związanym z wiekiem i starzeniem się. Za te właściwości prawdopodobnie odpowiedzialna jest cząsteczka zwana silymaryną.

Jest jeszcze zdecydowanie zbyt mało dowodów, by polecać olej z ostropestu jako lek na Alzheimera, ale wiele wskazuje na to, że olej z ostropestu pozwala pozbywać się złogów amyloidowych z mózgu. To właśnie one są w dużej części odpowiedzialne za chorobę Alzheimera. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy cząsteczki te mogą pokonać barierę krew-mózg. Wskazany jest więc umiarkowany optymizm.

Olej z ostropestu plamistego na osteoporozę i ochronę kości

Olej z ostropestu może stymulować mineralizację kości i potencjalnie zapobiega utracie masy kostnej. To szczególnie ważne dla kobiet w okresie, i po menopauzie, które są najbardziej narażone na osteoporozę. Wszystkie dotychczasowe badania i odkrycia w tym zakresie były prowadzone z udziałem zwierząt. Nie jest pewne, że taki sam efekt występuje u ludzi.

Olej z ostropestu plamistego na poprawę laktacji

Są pewne przesłanki sugerujące, że olej z ostropestu może poprawiać laktację u kobiet karmiących piersią. Wyniki jednego z badań wskazują, że kobiety, które przyjmowały suplementy z ostropestem przez ok. 2 miesiące, produkowały 64% więcej mleka, niż kobiety z grupy kontrolnej przyjmującej placebo.

Warto wspomnieć jednak, że to jedyne badanie z takim wynikiem. Słabo poznane jest też bezpieczeństwo stosowania ostropestu w czasie ciąży i laktacji.

Olej z ostropestu plamistego na leczenie trądziku

Olej z ostropestu do pielęgnacji włosów, twarzy i paznokci też jest szeroko stosowany. Oprócz tego, że przydaje się do każdego rodzaju cery, olej z ostropestu może też poprawiać stan skóry trądzikowej.

Co ważne, chodzi o stosowanie oleju z ostropestu wewnętrznie, pijąc go lub jedząc. Wykorzystuje się tak jego właściwości przeciwzapalne. Żeby wzmocnić efekt, warto jednocześnie stosować dietę na trądzik.

Olej z ostropestu plamistego jako wsparcie leczenia cukrzycy

Olej z ostropestu plamistego stosuje się też do wsparcia leczenia cukrzycy. Może być to uzupełnienie diety w stanie przedcukrzycowym, diety w insulinooporności, a także diety cukrzyka. Olej z ostropestu przede wszystkim reguluje stężenie cukru we krwi. Poza tym przyjmowanie ostropestu regularnie pozwala na obniżenie stężenia hemoglobiny glikowanej, jednego z ważniejszych wskaźników kontroli cukrzycy.

Dodatkowo właściwości ostropestu mogą uchronić przed powstawaniem powikłań cukrzycy np. w postaci choroby nerek, chorób serca i innych.

fot. Adobe Stock, nikolaydonetsk

Olej z ostropestu najlepiej po prostu włączyć do codziennej diety. Można polewać nim sałatki, dodawać do past kanapkowych, zup i zdrowych koktajli. Pamiętaj jednak, żeby nie smażyć na oleju z ostropestu, bo pozbawisz go najcenniejszych właściwości.

Jeśli wolisz, możesz też po prostu pić olej z ostropestu prosto z łyżeczki. Najlepiej spożyć go przed jedzeniem, a ułatwi wchłonięcie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i obniży ładunek glikemiczny potrawy.

Olej z ostropestu na czczo?

Nie ma powodu, by stosować olej z ostropestu na czczo. Jeśli jednak w ten sposób najbardziej lubisz przyjmować zalecane prozdrowotne substancje, nie ma też do tego przeciwwskazań.

Olej z ostropestu - ile dziennie?

Dzienna dawka oleju z ostropestu to maksymalnie ok. 2-3 łyżeczki. Najlepiej nie spożywać więcej niż 1 łyżeczkę naraz (ok. 5 g oleju z ostropestu). W praktyce najlepiej przyjąć po prostu olej z ostropestu na łyżeczce przed głównymi posiłkami w ciągu dnia, lub dodać go do tych posiłków.

Olej z ostropestu - jak długo stosować?

Olej z ostropestu możesz stosować nieprzerwanie tak długo, jak chcesz. Jeśli zbliżasz się codziennie jednak do najwyższej polecanej dawki, możesz stosować go przez 3 miesiące, a potem zrobić przerwę na kilka tygodni. Jeśli stosujesz olej z ostropestu okazjonalnie, do posiłków, nie musisz robić przerwy w jego stosowaniu.

Olej z ostropestu tuczy tak samo, jak każdy inny olej. 1 g tłuszczu to 9 kcal. Łyżeczka oleju z ostropestu to więc ok. 45 kcal, a duża łyżka to ok. 90 kcal.

To, czy olej z ostropestu tuczy, zależy od całości twojej diety. Stosuje się go bardziej jako prozdrowotny dodatek, ale trzeba pamiętać o kaloriach w nim zawartych, szczególnie jeśli jesz 3 łyżeczki codziennie i starasz się jednocześnie odchudzić.

