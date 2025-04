Olejek kwiatu pomarańczy gorzkiej - zastosowanie

Zapachy krajów położonych nad Morzem Śródziemnym, zwłaszcza w okresie letnim, niektórych z nas przyprawiają o prawdziwy zawrót głowy. To prawdziwa mieszanka aromatyczny ziół, kwiatów i drzew unosząca się w rozgrzanym powietrzu. Po powrocie z podróży do Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Tunezji czy Turcji długo jeszcze nie możemy zapomnieć tych różnorodnych i tak charakterystycznych dla tego regionu woni.

Do grona zapachów śródziemnomorskich należeć będzie ciepły, niezwykle przyciągający i doceniany przez twórców perfum, szlachetny zapach olejku neroli, otrzymywanego z kwiatów drzewa pomarańczy gorzkiej rosnących przede wszystkim w krajach Basenu Morza Śródziemnego. Kwiaty zbierane są, gdy zaczynają się otwierać i następnie poddawane procesowi destylacji z parą wodną. Ten jeden z trzech olejków pomarańczowych, bardzo różni się od pozostałych; posiada charakterystyczną świeżą, kwiatową woń. Obok niego w „kolekcji pomarańczowej” znajdziemy również olejek pomarańczy słodkiej i olejek pomarańczy gorzkiej.

Fot. W. Bryll



Urocze białe kwiaty drzewa pomarańczy gorzkiej były znane i stosowane już przez starożytnych Greków, Rzymian i Egipcjan, zarówno do celów dekoracyjnych jak i niezwykle praktycznych: odświeżania i dezynfekcji pomieszczeń, kąpieli i namaszczania. Nawet nazwa olejku pomarańczy gorzkiej – neroli pochodzi od miejscowości Nerona we Włoszech. Żona jednego z książąt dodawała go do kąpieli i perfumowała nim swoje rękawiczki.

Olejek neroli ma działanie uspokajające, tonizujące, przeciwdepresyjne i odmładzające skórę. Może być stosowany przy wszelkiego rodzaju napięciach nerwowych oraz zaburzeniach pracy serca. Pomaga także w kłopotach gastrycznych, oczyszcza i ożywia skórę, działa odmładzająco i regenerująco, zmniejsza pękanie podskórnych naczyń krwionośnych. Używany bywa do masażu, kąpieli, kompresów i inhalacji. Przemysł perfumeryjny, ze względu na niezwykle piękny i intensywny zapach olejku, wykorzystuje go do produkcji ekskluzywnych perfum. Olejek ten należy do najdroższych substancji stosowanych w aromaterapii i zapewne dlatego bywa fałszowany tańszymi olejkami: bergamotowym i petitgrain.

Fot. W. Bryll

Receptury z użyciem olejku neroli Dr Beta®:

Depresja, przygnębienie

Olejek neroli 5 kropli

Olejek bergamotowy 3 krople

Olejek rozmarynowy 2 krople

Stosować w kominku aromaterapeutycznym raz dziennie.

Pielęgnacja skóry naczyniowej

Uwaga! Nie należy stosować nierozcieńczonych olejków eterycznych bezpośrednio na skórę! Olejku rumianku rzymskiego nie powinno się używać w pierwszych miesiącach ciąży!

Olejek neroli 4 krople

Olejek cytrynowy 3 krople

Olejek lawendowy 3 krople

Można stosować w formie toniku lub oliwki. Tonik: olejki dodajemy do 100 ml przegotowanej lub mineralnej wody i przechowujemy w butelce. Przed każdym użyciem należy mocno wstrząsnąć butelką. Tonik powinien być zużyty w przeciągu miesiąca. Oliwka: olejki dodajemy do 50 ml bezwonnego oleju roślinnego (z nasion winogron do skóry normalnej i tłustej, ze słodkich migdałów do skóry suchej). Oliwkę przechowujemy w szklanej butelce nie dłużej niż 3 miesiące.

