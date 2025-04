Olejek lawendowy to zapomniane remedium na wiele dolegliwości. Uważa się, że nie dość, że wśród olejków jest najbezpieczniejszy, to jeszcze ma najwięcej cennych właściwości. Na co pomaga?

Reklama

Olejek lawendowy – moc właściwości



Olejek lawendowy to produkt, który kupimy w sklepach z naturalnymi kosmetykami, aptekach, a nierzadko nawet w zwykłych drogeriach. Kosztuje tylko kilka złotych, a – poza pięknym zapachem – pomaga na wiele problemów: zarówno zdrowotnych, jak i urodowych.

Wbrew powszechnej opinii prawdziwy olejek lawendowy wcale nie ma fioletowego koloru, lecz słomkowożółty, i jako jedyny olejek może być stosowany bezpośrednio na skórę.

Olejek ten, jak sama nazwa wskazuje, uzyskuje się z kwiatów lawendy. Jego zawartość w świeżej roślinie to około 1%, natomiast w suszonej – 3%. Przydaje się zarówno na kłopoty z cerą, jak i włosami. Na które i jak je wyleczyć przy pomocy olejku lawendowego? Wyjaśniamy w galerii.

Reklama

Czy olejki eteryczne mogą szkodzić zdrowiu?

Była wyśmiewana, więc stworzyła szokującą wystawę, by walczyć z hejtem. Zobacz!