Olejek bodziszkowy – zalecz trądzik!

Wytwarzany z liści. Ma ostry zapach i jest podstawowym składnikiem mieszanek olejków do łagodzenia stresu, leczenia trądziku, wyprysków oraz małych ranek. Jak go stosować? Używa się go do parówek, kąpieli i masażu. Czasem także jako płyn do odkażania jamy ustnej i płukania gardła (musi być jednak mocno rozcieńczony).

Olejek eukaliptusowy – precz z owadami!

Również wytwarza się go z liści. Ma silny pobudzający zapach (przypomina kamforę). Ułatwia odksztuszanie, łagodzi bóle mięśni, przeciwdziała zmęczeniu, a nawet… odstrasza owady. Stosuje się go do parówek, okładów, podczas masażu i kąpieli.

Olejek jałowcowy – odpręż się!

Powstaje z dojrzałych owoców. Podobnie, jak olejek bodziszkowy, ma ostry zapach. Ze względu na jego odprężające działanie wykorzystuje się go w parówkach, masażach, kąpielach i okładach. Na co pomaga? Łagodzi bóle mięśni i jest używany w leczeniu egzemy.

Zobacz też: Masaż lomi lomi - odprężająca mistyka?

Olejek jaśminowy – wypróbuj maseczki!

Wytwarza się go z kwiatów. Ma delikatny zapach i odprężające działanie. Stosuje się go do kąpieli i maseczek kosmetycznych.

Olejek lawendowy – pozbądź się stresu!

Wytwarzany z kwitnących wierzchołków pędów. Charakteryzuje go ciężki, słodkawy zapach. Używa się go do parówek, masaży, okładów i masażu. Ma właściwości antyseptyczne i uspokajające, leczy oparzenia skóry, stres oraz zranienia.

Zobacz też: Masaż olejowy czy suchy - co wybrać?

Olejek miętowy – gdy masz niestrawność!

Ma świeży, pobudzający zapach, a wytwarza się go z liści. Stosowany do inhalacji, płukania gardła i ust, kąpieli, w bólach gardła, owrzodzeniach jamy ustnej, swędzeniu skóry, a także w niestrawności. Odstrasza nawet owady.

Olejek różany – pomoc w czasie miesiączki!

Wytwarzany z płatków. Ma delikatny, trwały zapach. Ma właściwości odprężające, a więc używa się go do kąpieli i masażu. Aromaterapeuci stosują go też do leczenia chorób kobiecych i dolegliwości menstruacyjnych.

Olejek rumiankowy – złagodź bóle mięśni!

Wytwarzany z suchych kwiatów. Charakteryzuje się delikatnym, słodkawym zapachem. Stosuje się go do parówek, kąpieli, okładów, maseczek kosmetycznych oraz masażu. Jego zaletami są: właściwości łagodzące i przeciwzapalne, przyśpiesza gojenie oparzeń, łagodzi bóle mięśni oraz wypryski.

Olejek sosnowy – poczuj zapach lasu!

Wytwarzany z pędów sosny z igliwiem. Ma pobudzający zapach lasu. Stosowany do kąpieli, masażu i parówek, łagodzi bóle mięśni, a także ułatwia odksztuszanie wydzieliny z dróg oddechowych.

Olejek szałwiowy – zalecz zaczerwienienia!

Otrzymujemy go z kwitnących wierzchołków pędów. Charakteryzuje się ciężkim ostrym zapachem. Używamy go do parówek, okładów, masażu, kąpieli. Łagodzi stres i niepokój, ułatwia odksztuszanie, leczy zaczerwienienia skóry.

Artykuł został opracowany na podstawie „Domowej Encyklopedii Zdrowia” Reader’s Digest.

Reklama