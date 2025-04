Olejki eteryczne

Fot. Fotolia

Działanie olejków eterycznych

Olejek brzoskwiniowy charakteryzuje się łagodnym działaniem uspokajającym, łagodzi skurcze i napięcie; uspokaja objawy zapalenia oskrzeli, kaszel, oczyszcza płuca i układ limfatyczny, poprawia obieg ciepła w ciele, ogrzewa; wyostrza percepcję; odmładza organizm.

Olejek aloesowy wyrównuje i normalizuje pracę serca; uspokaja układ nerwowy, harmonizuje procesy psychiczne i duchowe, zwiększa zdolność koncentracji i pogłębia stan medytacyjny; sprzyja rozwojowi wyobraźni, pozytywnie wpływa na potencję.

Olejek pomarańczowy łagodzi depresję, uczucie niepokoju, drażliwość, uczucie strachu; przywraca zdolność do pracy; łagodzi nerwowe skurcze mięśni, działa antyseptycznie przy chorobach oskrzelowo-płucnych.

Olejek waniliowy wzmacnia zdolność seksualną; tworzy atmosferę ciepła w rodzinnym domu; stymuluje wydzielanie się bioenergii, zwiększa sprawność fizyczną.

Olejek jaśminowy eliminuje stres, zniechęcenie, polepsza zdolność do relaksu i odpoczynku; poprawia sen; usuwa blokady energetyczne; pomaga zwalczyć oziębłość i impotencję; łagodzi udary słoneczne i bóle głowy.

Olejek Ylang-ylang pomaga przezwyciężyć apatię, ponurość, rozczarowanie, strach, poczucie niższości; bardzo dobry do pielęgnacji suchej skóry; łagodzi gniew, eliminuje negatywne emocje, tworzy dobre warunki do relaksu, odpoczynku, snu.

Olejek cedrowy pomaga usunąć zatory w organizmie, wzmacnia przypływ nowej energii, oczyszcza i odnawia aurę; normalizuje samoregulację organizmu, wzmacnia układ odpornościowy; leczy choroby układu oddechowego, pomaga odnaleźć spokój ducha, uwolnić się od strachów.

Olejek lawendowy pomaga szybko wrócić do sił; zrelaksować się i odpocząć, stworzyć w domu atmosferę ciepła i przytulności, można go stosować również w pomieszczeniach biurowych; usuwa zmęczenie psychiczne, apatię, ból głowy, omdlenia, bezsenność; zmniejsza agresywność, zazdrość, strach, obawy, poczucie winy; łagodzi depresję, rozdrażnienie, panikę, zmniejsza wahania nastroju; wzmacnia układ odpornościowy; zalecany w leczeniu chorób oskrzelowo-płucnych; zabija wiele bakterii, zwłaszcza streptokoki; reguluje sen oraz rytm serca; leczy nadciśnienie, duszności, żylaki, zapalenie stawów, skurcze, nudności, choroby skóry (łuszczycę, grzybicę, zapalenie skóry, wyprysk).

Olejek cytrynowy rewitalizuje i stymuluje układ nerwowy; przywraca fizyczne siły po ciężkiej pracy, ożywia; pomaga przy wyczerpaniu nerwowym; pobudza sprawność umysłową, wzmacnia i rozwija myślenie oraz pamięć; zalecany przy chorobach dróg oddechowych, grypie, przeziębieniu, zapaleniu oskrzeli, zapaleniu zatok, astmie; pomaga w leczeniu bólu głowy i nadciśnienia.

Olejek migdałowy reguluje przepływ ciepła w organizmie, wyostrza percepcję; rozgrzewa i łagodzi oddech, leczy kaszel przy przeziębieniu, oczyszcza płuca i system limfatyczny; zalecany do masaży przy zwichnięciach (w połączeniu z olejem czosnkowym); odmładza organizm, sprzyja samodoskonaleniu.

Olejek miętowy ma stymulujący wpływ na układ oddechowy, nerwowy, układ pokarmowy i układ krążenia; pomaga zwalczyć przeziębienie, bóle głowy, zaburzenia trawienne, zaburzenia nerwowe; posiada właściwości przeciwskurczowe; pomaga zrelaksować ciało, oczyścić zmysły i umysł, likwiduje zawroty głowy, chroni przed niekorzystnym wpływem negatywnej energii.

Mięta pieprzowa jest intensywnym stymulantem układu nerwowego, rozjaśnia myśli, bardzo dobrze wpływa na pamięć i myślenie.

Olejek różany pomaga zwalczyć depresję, bezsenność, lęki, stres, napięcia nerwowe, bóle głowy, arytmię, wrzody żołądka, zaburzenia krążenia, kaszel; zalecany przy osłabionej koncentracji i pamięci, rozdrażnieniu, zmęczeniu; przywraca zdolność do pracy, wzmacnia zdolności myślenia; zmniejsza uczucie urazy, złości, zazdrości, podejrzliwości; sprzyja relaksowi i odpoczynkowi w domowej atmosferze, wzbudza sympatię innych, daje gładką i jasną aurę; pozwala zapomnieć o problemach dnia codziennego i myślami przenosi od czystej sfery bytu, działa na skórę odświeżająco i odmładzająco.

