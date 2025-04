W połowie lat 80. XX wieku, gdy z naszych pół (ze względu na niskie plony) znikały ostatnie uprawy orkiszu, niemieccy naukowcy rozpoczynali właśnie badania nad jego zdrowotnymi zaletami. Okazało się wtedy, że orkisz bije inne gatunki pszenicy na głowę! Nie tylko pobudza umysł i dodaje energii, ale również skutecznie walczy z cholesterolem. A to nie wszystko.

Przebojowe ziarenka

Orkisz to po prostu odmiana pszenicy. Różni się jednak od tradycyjnego zboża budową i właściwościami. Ziarno otacza dość gruba łuska, która chroni je przed zanieczyszczeniami. Ale to nie ona jest najzdrowsza. Wszystko, co cenne, kryje się w niepozornych ziarenkach:

- węglowodany – to głównie skrobia, która łagodnie podnosi poziom glukozy we krwi, jest źródłem energii do pracy mózgu oraz mięśni;

- białko – niezbędne do budowy i regeneracji komórek;

- nienasycone tłuszcze – obniżają poziom cholesterolu;

- błonnik – usprawnia pracę przewodu pokarmowego;

- witaminy z grupy B – wzmacniają nerwy i poprawiają przemianę materii;

- składniki mineralne – żelazo (chroni przed anemią), potas (obniża ciśnienie krwi), wapń (dba o kości), cynk (wzmacnia odporność), krzem (niezbędny dla skóry, włosów i paznokci).

Dojrzały orkisz zawiera ponadto rodanid. Substancję, która wzmacnia odporność i zapobiega niedokrwistości.

Leczy i odchudza

Naukowcy twierdzą, że menu bogate w orkiszowe produkty wzmacnia serce, chroni przed miażdżycą, ponieważ obniża poziom cholesterolu we krwi. Orkiszowe pieczywo oraz makarony sprawdzają się w diecie diabetyków, regulując poziom cukru i insuliny we krwi. Z kolei lekkostrawne rozgotowane kasze wzmacniają i regenerują organizm. Warto włączyć je do diety rekonwalescentów, seniorów i dzieci. Uważa się także, że orkisz wspomaga trawienie, utrzymuje w zdrowiu żołądek i jelita. Przy zaparciach najlepsze są chleb i grysik pełnoziarnisty oraz nasiona orkiszu. Przy skłonnościach do biegunek warto sięgnąć po zapierające kleiki.

Z orkiszem powinny się też zaprzyjaźnić osoby odchudzające się. Ziarna o słodkawo-orzechowym smaku przyspieszają przemianę materii i utrudniają przyswajanie tłuszczu.

Uwaga! Orkisz zawiera gluten. Powinny go unikać osoby cierpiące na celiakię oraz uczulone na białko pszenicy.

Pyszny przepis na chleb z orkiszem

Składniki:

- 1 kg mąki orkiszowej

- 1/2 kg mąki pszennej

- 3 dag drożdży

- 1 litr ciepłej wody

- 1/2 szklanki mleka

- garść nasion słonecznika

- łyżeczka cukru

- łyżeczka soli do smaku

Wymieszaj mąkę orkiszową, pszenną i sól. Mleko podgrzej, rozpuść w nim cukier, wymieszaj z pokruszonymi drożdżami. Rozczyn połącz z mąką i odstaw na 15 minut w ciepłe miejsce. Dodawaj małymi porcjami ciepłą wodę, wyrabiając elastyczne, gładkie ciasto. Ugniataj tak długo, aż zacznie odchodzić od miski. Potem odstaw ciasto w ciepłe miejsce na godzinę. Uformuj bochenki, ułóż je na blaszce, posyp słonecznikiem. Piecz ok. godziny w temp. 200°C. Czas przygotowania: ok. 2 godzin, 1 kromka – ok. 70 kcal.