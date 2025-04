Zioła to potęga natury. Jeszcze gdy ludzkość nie dysponowała tyloma różnymi medykamentami, to właśnie zioła przywracały zdrowie słabym i chorym. Wiele ziół z powodzeniem nadal stosowane jest po dziś dzień, niesłusznie przez gro lekarzy traktowane z ogromnym dystansem…



Jednym z takich ziół jest ostropest plamisty, słynący z ochronnego działania na wątrobę. Jest składnikiem wielu preparatów skojarzonych, polecanych osobom z chorobami wątroby, np. wirusowe zapalenia, alkoholizm, stłuszczenie i marskość, kamica pęcherzyka żółciowego.

Jak wygląda ostropest plamisty i gdzie go można znaleźć?



Ostropest plamisty to roślina powszechnie występująca na łąkach, przy drogach, na torowiskach, a nawet w pobliżu składowisk śmieci i nieużytkach rolnych. Roślina w celach leczniczych, kosmetycznych i kulinarnych, jest jednak uprawiana, zwłaszcza na terenach Kujaw, Wielkopolski, Lubelszczyzny i Żuław. Ostropest jest podobny do ostu. Ma długie, twarde i grube łodygi pokryte włoskami i kolcami; liście kłujące, rozłożyste, „poszarpane”, zbite w kępki – również kłujące, kielich pierzastego kwiatu otaczają zielone kolce. Ostropest kwitnie na fioletowo. Zioło jest krzewiaste, a wysokość łodyg z kwiatem sięga nawet dwóch metrów.

Za co cenimy to zioło?



W ostropeście występuje substancja zwana slimaryną. Chroni ona miąższ wątroby przed destrukcyjnym działaniem toksyn, takich jak zanieczyszczenia środowiska (spaliny, dymy, metale ciężkie, pestycydy), alkohole, silne antybiotyki, leki przeciwbólowe i inne środki hepatotoksyczne, toksyny grzybów trujących np. muchomora oraz substancje z dymu tytoniowego. Ponadto sylimaryna pobudza komórki wątroby do produkcji żółci, dzięki czemu ostropest stał się panaceum na przejedzenie, zwłaszcza ciężkostrawnymi i tłustymi daniami. Sylimaryna wykazuje też działanie przeciwzapalne i przeciwcholesterolowe, co znacznie zmniejsza ryzyko miażdżycy tętnic. Ostropest jest też zalecany kobietom w przypadku obfitych miesiączek, krwawień z

jelit i odbytu, a także zapobiega krwotokom u osób z grup ryzyka.

Gdzie jeszcze można go wykorzystać?



Ostropest jest wykorzystywany w gastronomii jako ciekawa przyprawa do dań tłustych i mięsnych. W tym celu używa się zmielonych nasion ostropestu, m.in. do pieczeni, gulaszów, sałatek, a do pieczenia chleba – owoców. Jego dolne liście można dodawać do surówek i sałatek. W kosmetologii jest stosowany do produkcji kremów przeciwstarzeniowych i rozjaśniających cerę. Warto wiedzieć, że hodowcy bydła i trzody chlewnej przeznaczonej na mięso, często dodają do pasz ostropest. Sprzyja to szybszemu przybieraniu na wadze, a także detoksykacji wątrób tych zwierząt.

Gdzie można kupić ostropest?



Zmielone ziarna można kupić niemal w każdym sklepie zielarskim lub w Internecie. Za około 125g trzeba zapłacić 7-15zł. W aptekach dostępne jest całe mnóstwo preparatów zawierających wyciąg z ostropestu plamistego. Przykładowymi są:

HEPA BALANS, 30 tabletek – 8-9zł

Gastroval, kapsułki, 15 szt – 15-17zł

Denoxinal 60 tabletek – około 50zł

Maximaroll 30 tabletek – 5-6zł

Verdin hepatixx 48 tabletek – 15-18zł

Olej z ostropestu



Najlepszy jest ten tłoczony na zimno z nasion ostropestu plamistego. Ma słomkowy kolor, orzechowy, lekko gorzkawy smak i aromat. W niektórych olejach widnieje ciemny osad, będący pozostałością po łupinkach nasion. Taki olej trzeba mocno wstrząsnąć przed użyciem. Znalazł swoje zastosowanie w medycynie naturalnej i kulinariach. Leczniczo stosujemy go zewnętrznie w formie nacierań i okładów lub wewnętrznie – przyjmując doustnie określoną dawkę oleju. Jest polecany w przypadku wspomnianych wcześniej chorób wątroby, niestrawności, braku apetytu, podrażnień śluzówki gardła np. w przebiegu infekcji, a także chorób jelit i odbytu (zaparcia, zapalenia, hemoroidy, żylaki i szczeliny odbytu). Zaleca się go także kobietom z problemami menstruacyjnymi, krwawieniami i krwotokami i wspomagająco w bólach głowy. Zewnętrznie olej stosujemy na trudno gojące się rany, wypryski z ropą, odleżyny, atopowe zapalenie skóry, wyprysk kontaktowy, nadmierne rogowacenie skóry i pękające pięty, egzemę i rumienie.

Dzienna doustna dawka oleju ostropestowego: 1 łyżeczka od herbaty, 3 razy dziennie, pół

godziny przed posiłkiem.

Cena oleju z ostropestu: około 15-25zł za 250ml