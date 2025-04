Owoc noni - właściwości lecznicze i zastosowanie

Sok z owocu noni (czyli morwy indyjskiej) robi zawrotną karierę wśród zwolenników medycy naturalnej. Mówi się o nim jako o panaceum na wiele dolegliwości i chorób, a nawet nazywa "aspiryną starożytności". Co zawiera sok z owoców noni i jakie jest jego zastosowanie?



Fascynacja owocem noni ma swoje źródło w medycynie ludowej wysp Pacyfiku, gdzie od dawien dawna jest on stosowany jako lek na wiele przypadłości. Podobno jego leczniczne właściwości znane były już w starożytności, lecz dopiero w dzisiejszych czasach został on doceniony na szeroką skalę. Choć nie ma badań naukowych, które potwierdzałyby wszystkie właściwości, które przypisują mu zwolennicy medycyny niekonwencjonalnej, wiele osób twierdzi, że jest to jedynie kwestią czasu. Mówi się, że ma on działanie wzmacniające układ odpornościowy, spowalniające procesy starzenia organizmu, powodujące przyrost sił witalnych oraz pomagające przezwyciężyć stres i zmęczenie.

Noni to krzew, który osiąga wysokość do 5 metrów, ma duże, błyszczące zielone liście i owoce zielone owoce, które po dojrzeniu przybierają jasnożółty kolor. Porasta obszary Polinezji, Chin i Indii, lecz można go spotkać również w wielu innych obszarach świata o dostatecznie wilgotnym i ciepłym klimacie. W medycynie naturalnej wykorzystuje się wszystkie części rośliny noni, a z każdej z nich przygotowuje inny specyfik. Warto bliżej zapoznać się z właściwościami soku z owoców noni.

Co zawiera sok z owoców noni?



Zwolennicy medycyny naturalnej twierdzą, że sok z owoców noni to źródło ponad 100 substancji aktywnych, w tym cennych enzymów, protein, witamin i minerałów. Za najcenniejszą z nich uznają kseroninę, która ma radykalnie wpływać na stan zdrowia i odporności organizmu.

Przy jakich dolegliwościach polecany jest sok z owoców noni?



Sok z owoców noni uważamy jest za panaceum na wiele schorzeń i dolegliwości. Przypisuje mu się właściwości wspomagające leczenie, m.in.:

chorób serca i krwioobiegu;

chorób wątroby;

obniżonej odporności organizmu;

chorób skóry;

dolegliwości bólowych;

cukrzycy;

braku energii życiowej i witalności;

i innych dolegliwości i chorób. Przypisuje mu się również działanie hamujące rozwój komórek nowotworowych. Sok z owoców noni można kupić od dystrubyorów przez internet, jak również w aptekach i sklepach ze zdrową żywnością.