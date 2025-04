Owocowe kuracje dla ciała

Owoce to nie tylko zalecana i zdrowa forma przekąski między głównymi posiłkami. Dzięki zawartym składnikom i witaminom są doskonałym środkiem wspomagającym twoją codzienną pielęgnację.



Reklama

Czy pozwolisz swojej skórze, włosom i paznokciom na owocową kurację przy zastosowaniu najprostszych domowych receptur? Głównie zależy to od ilości wolnego czasu, jaki posiadasz, fantazji i odrobiny dobrych chęci do wykorzystania tego, co daje ci Matka Natura. Jeśli spełniasz te kryteria i zapragniesz dostarczyć swojemu ciału owocowego zastrzyku energii skorzystaj z naszych podpowiedzi, które w łatwy i przyjemny sposób pozwolą ci na stworzenie swojego domowego gabinetu kosmetycznego.

[CMS_PAGE_BREAK:Cytryna]



Cytryna

Sok z tego owocu cytrusowego doskonale wybiela wszelkie przebarwienia skóry. Poprawiając jej ukrwienie przyczynia się do szybszej odbudowy naskórka, przez co hamuje powstawanie zmarszczek. Ma działanie wygładzające i ochronne, a także oczyszczające. Doskonale zamyka pory. Chroni naszą skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV, a także zanieczyszczeń środowiska. Jako dodatek środków pielęgnacyjnych do włosów, dodaje im blasku i zmniejsza powstawanie łojotoku.

1. Nektar cytrynowy. Przez trzy tygodnie wypijaj, co rano, na czczo szklankę przegotowanej chłodnej wody z wyciśniętym sokiem z połówki cytryny. Oprócz działania uodparniającego organizm na infekcje, Twoja skóra nabierze świeżości i będzie oczyszczona z toksyn zawartych w jej głębszych warstwach. Taki sam nektar możesz stosować w powiększonych stosownie proporcjach do płukania włosów. Po każdym umyciu głowy, należy spłukać mokre włosy wodą zmieszaną z sokiem cytryny. Nie spłukiwać wodą! Włosy nabiorą blasku i świeżości.

2. Maseczka przeciwzmarszczkowa i wybielająca. Sok z wyciśniętej całej cytryny zmieszaj z 1 łyżeczką oliwy z oliwek, 1 łyżeczkę miodu. Do tego dołóż 4 ziarna białej fasoli ugotowane i zmiażdżone na papkę. Całość wymieszaj i nałóż na twarz na 20 min. Po tym czasie zmyj maseczkę najpierw zimną, potem ciepłą wodą.

3. Maseczka dodająca blasku skórze z żółtkiem. Umyj dokładnie cytrynę i przekrój na pół. Z jednej połówki wyciśnij sok. Do wyciśniętej połówki wlej 1 żółtko i odstaw na 2 godziny. Po tym czasie nałóż żółtko z połówki cytryny na oczyszczona skórę twarzy. Pozostaw na 20 min. Po tym czasie spłucz letnią wodą. Świetna maseczka dla zmęczonej i szarej cery.

4. Maseczka na paznokcie wygładzająca i zapobiegająca ich łamliwości. Miąższ z cytryny nałóż na paznokcie. Trzymaj tak 15 min. Potem zdejmij i opłucz dłonie letnią wodą.

5. Tonik cytrynowy ściągający i oczyszczający pory. Umyj dokładnie średniej wielkości cytrynę. Pokrój w cienkie plastry i włóż do czystego słoika. Zalej nie zbyt mocną, ale czysta wódką i odstaw w zaciemnione miejsce na 7 dni. Otrzymanym tonikiem przecieraj skórę twarzy rano i wieczorem.

[CMS_PAGE_BREAK:Winogrona]



Winogrona

Podobnie jak w przypadku ogórka, winogrona znane są ze swojego zbawiennego działania pielęgnacyjnego już od dawnych czasów. Nierzadko określane były mianem boskiego owocu, ponieważ mają działanie zatrzymujące procesy starzenia. W kosmetyce wykorzystuje się nie tylko nasiona, ale też sok, skórę i liście winorośli. Pomaga w stymulacji kolagenu i elastyny oraz kwasu hialuronowego. Chroni przed wolnymi rodnikami. Sok winogronowy rozjaśnia, wygładza, oczyszcza i zmiękcza skórę.

1. Maseczka odżywcza z żółtkiem. Do jednej łyżeczki oliwy z pestek winogron dodaj 1 żółtko i jedną łyżkę naturalnego serka homogenizowanego. Wszystko dokładnie wymieszaj, tak, aby powstała jednolita konsystencja. Nałóż papkę na oczyszczoną skórę twarzy. Pozostaw na 20 min. Po tym czasie spłucz letnią wodą i przemyj naparem z rumianku.

2. Maseczka nawilżająco – wygładzająca i uelastyczniająca. Umyj dokładnie kilkanaście sztuk winogron. Rozgnieć je widelcem. Pakę nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy. Pozostaw na 20 min. Po tym czasie spłucz letnią wodą i przemyj stosowanym przez Ciebie zazwyczaj tonikiem.

3. Oczyszczająco – wygładzające okłady z winogron. W przypadku zaczerwienień i krostek, dobrze umyte winogrona przekrój na pół i przykładaj na chore miejsca.

4. Płyn nawilżający z olejkiem jojoba. Do 100 ml oleju z nasion winogron dodaj 10 ml olejku jojoba. Wymieszaj i nakładaj na oczyszczona skórę twarzy. Zmyj po 15 minutach letnią wodą.

[CMS_PAGE_BREAK:Awokado]



Awokado

W preparatach kosmetycznych dostępnych na drogeryjnych półkach stosuje się olej z avocado. Ma on właściwości regenerujące i łagodzące. Najczęściej stosowany jest przy skórze starzejącej się, przesuszonej lub skłonnej do łuszczenia. Olejek z tego owocu zawiera takie witaminy jak A, D, E, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz lecytynę.

1. Maseczka nawilżająco – odżywcza miodem i żółtkiem. 2 łyżki avocado utrzyj z dwoma łyżkami miodu i jednym żółtkiem. Wymieszaj i nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy. Zmyj po 15 minutach letnią wodą.

2. Maseczka nawilżająco – odżywcza. Umyj dokładnie, obierz i rozgnieć owoc avocado. Nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy. Zmyj po 15 minutach letnią wodą.

3. Maseczka nawilżająco – kojąca. Umyj dokładnie dojrzały owoc avocado. Przekrój go na dwie połówki. Z jednej usuń miąższ i dodaj do niego 1 żółtko oraz 1 łyżeczkę soku z cytryny. Nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy. Zmyj po 15 minutach letnią wodą.

4. Maseczka natłuszczająco – odżywcza z twarożkiem. Umyj dokładnie i zmiksuj dojrzały owoc avocado razem z 2 łyżkami naturalnego twarożku. Dodaj to papki kilka kropli witaminy A. Nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy. Zmyj po 20 minutach letnią wodą.

5. Odżywka dla przesuszonych włosów ze śmietaną. Umyj dokładnie dojrzały owoc avocado. Rozgnieć widelcem i dodaj 3 łyżki śmietany. Wymieszaj dokładnie i nakładaj na mokre pasma włosów. Po nałożeniu owiń głowę ręcznikiem i odczekaj 30 minut. Po tym czasie zdejmij ręcznik i umyj włosy szamponem do włosów suchych.

[CMS_PAGE_BREAK:Orzechy]



Orzechy

Jest stosowany głównie, jako dodatek do szamponów i płukanek mających na celu przyciemnianie włosów. Dodaje się go również do kremów i olejków do opalania. Ma również działanie ściągające i przeciwbakteryjne, dlatego używany jest, jako składnik preparatów pomagających cerze tłustej skłonnej do trądziku i zaczerwienień.

1. Peeling oczyszczający z mlekiem. 4 Zmielone owoce orzecha włoskiego zalej 100 ml ciepłego mleka. Zostaw, aby namokły im napęczniały. Powstała papkę nałóż na oczyszczoną skórę twarzy na 10 minut. Po tym czasie wykonaj masaż skóry, wykonując okrężne ruchy. Zmyj dokładnie letnią wodą.

2. Kąpiel odprężająca i przyciemniająca kolor skóry. Włóż 3 łyżki liści orzecha włoskiego, 10 łyżek kory dębu i 3 łyżki rumianku do 3 litrów wody. Zagotuj napar. Przecedź i wlej do wanny z wodą. Kąp się max. 30 minut.

3. Maseczka wygładzająco - uelastyczniająca. Rozgnieć kilka orzechów włoskich i zmieszaj razem z 2 łyżkami śmietany i 1 łyżką soku z pomarańczy. Nakładaj na oczyszczona skórę twarzy. Po 20 minutach zmyj letnią wodą.

4. Płyn przyciemniający do włosów. Do 1, 5 l wody wlej 75 g oleju jadalnego i dodaj 30 g zmielonych świeżych łupin orzecha włoskiego. Podgrzej lekko i nakładaj na włosy. Zawiń ręcznikiem (uwaga łupiny mogą zafarbować ręcznik, więc dobrze, aby nie był nowy). Po 30 minutach umyj włosy szamponem przeznaczonym do włosów ciemnych.

[CMS_PAGE_BREAK:Kiwi]



Kiwi

Dzięki temu, że owoc ten zawiera wiele witamin i kwasy owocowe jest stosowany, jako środek silnie nawilżający, ma na skórę działanie odżywcze i lekko ściągające. Dlatego znajduje zastosowanie w pielęgnacji nie tylko cery normalnej, ale też suchej i mającej skłonności do przetłuszczania się.

1. Okład wygładzający z kiwi dla cery suchej. Obierz dojrzały owoc kiwi i opłucz ciepłą wodą. Pokrój w plastry i nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy. Po 10 minutach zdejmij i spłucz letnia wodą.

2. Maseczka oczyszczająco – ściągająca z twarożkiem. Umyj i obierz 2 owoce kiwi. Zmiksuj je i dodaj 4 łyżki maturalnego serka homogenizowanego. Dokładnie wymieszaj i nakładaj na umyta skórę twarzy. Zmyj letnią wodą po 20 minutach.

3. Maseczka oczyszczająco – złuszczająca. Umyj dokładnie jeden owoc kiwi. Przekrój na połówkę. 1 Połówkę rozetrzyj na miazgę i dodaj 2 łyżeczki naturalnego twarożku oraz 2 łyżeczki otrębów pszennych. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Nakładaj powstałą papkę na oczyszczoną skórę twarzy. Po 20 minutach zmyj letnią wodą.

4. Maseczka zmiękczająco – wygładzająca. Umyj jeden dojrzały owoc kiwi i rozgnieć go na miazgę. Dodaj do niego startą skórkę z połówki cytryny. Zmieszaj i nakładaj na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy. Zmyj letnią wodą po 15 minutach.

5. Maseczka odżywczo – wygładzająca. Umyj jeden owoc kiwi i obierz. Zetrzyj na tarce i dodaj kolejno: 1 łyżkę jogurtu naturalnego, 1 łyżkę miodu płynnego, 1 łyżkę oleju migdałowego lub kilka kropli olejku pomarańczowego. Zmieszaj dokładnie wszystkie składniki i nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Zmyj letnią wodą po 20 minutach.

[CMS_PAGE_BREAK:Truskawka]



Truskawka

Jedne z najpopularniejszych polskich owoców. Zawierają dużo soli mineralnych i witamin. W tym więcej witaminy C niż cytryny i pomarańcze. A dodatkowo spore ilości witamin B1 i B2. W kosmetyce stosowane są, jako środek działający antyseptycznie, odżywczo i ściągająco na skórę. Odświeżają i dają przyjemny aromat.

1. Maseczka oczyszczająca. Umyj kilka świeżych owoców truskawki i rozgnieć na miazgę. Dodaj 1 łyżkę gęstej, kremowej śmietany i dokładnie wymieszaj. Nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy. Zmyj letnią wodą po 20 minutach.

2. Maseczka odświeżająco - wygładzająca. Umyj kilka świeżych owoców truskawki i przekrój je na połówki. Nakładaj na oczyszczona skórę twarzy i szyi. Zmyj chłodną wodą po 20 minutach.

3. Maseczka odżywiająca. Umyj kilka świeżych owoców truskawki i rozgnieć je na miazgę. Dodaj 1 łyżkę płynnego miodu i dokładnie wymieszaj. Nakładaj na oczyszczona skórę twarzy i szyi. Zmyj letnią woda po 20 minutach.

[CMS_PAGE_BREAK:Banan]



Banan

Ten egzotyczny owoc kusi nie tylko smakiem i bogactwem węglowodanów. Zawarte w nim składniki działaj na skórę zmiękczająco odświeżająco, łagodząco wszelkie podrażnienia i oczyszczająco. Stąd w ostatnim czasie tak spora popularność banana w zastosowaniach pielęgnacyjnych.

1. Maseczka odświeżająco – ujędrniająca. Umyj dokładnie banana. Obierz ze skórki. Połowę zetrzyj na miazgę i zmieszaj dokładnie z 1 łyżką śmietany oraz kilkoma kroplami soku z cytryny. Nakładaj maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Zmyj letnią wodą po 20 minutach.

2. Maseczka odżywcza. Umyj dokładnie banana. Obierz ze skórki. Połowę zetrzyj na miazgę i zmieszaj dokładnie z 1 łyżeczką oleju z pestek winogron. Nakładaj maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Zmyj letnią wodą po 20 minutach.

3. Maseczka zmiękczająco – wygładzająca. Umyj dokładnie banana. Obierz ze skórki. Połowę zetrzyj na miazgę i zmieszaj dokładnie z 1 żółtkiem i 1 łyżeczką płynnego miodu. Nakładaj maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Zmyj letnią wodą po 20 minutach.

4. Maseczka nawilżająco – łagodząca. Umyj dokładnie banana. Obierz ze skórki. Połowę zetrzyj na miazgę i zmieszaj dokładnie z 1 łyżeczką oliwy z oliwek i kilkoma kroplami soku z cytryny. Nakładaj maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy i szyi. Zmyj letnią wodą po 20 minutach.

[CMS_PAGE_BREAK:Grejpfrut]



Grejpfrut

Owoc cytrusowy, który dzięki swoim właściwościom ma działanie antybakteryjne i stymulujące pracę komórek doskonale odświeża skórę. Zwarte w nim witaminy E i C, sprawiają, że działa jak silny antyutleniacz.

1. Maseczka odświeżająco – natłuszczająca. Do ubitego na sztywno 1 białka kurzego dodaj 1 łyżkę soku z grejpfruta i 1 łyżkę śmietany. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki i nakładaj na oczyszczoną skórę twarzy. Zmyj letnią wodą po 20 minutach.

2. Maseczka oczyszczająca. Umyj dokładnie 1 czerwonego grejpfruta i wydrąż z jego połówki miąższ. Nakładaj go na oczyszczoną skórę twarzy. Zmyj letnią wodą po 20 minutach.

3. Peeling do ciała na cellulitis. Wyciśnij sok z jednego grejpfruta i zmieszaj z 3 łyżkami oliwy z oliwek oraz 40 g gruboziarnistej soli. Uzyskaną papką wykonuj masaż skóry poprzez nacieranie. Opłucz letnią wodą.

Pamiętaj, aby zawsze wykonać próbę uczuleniową na mało widocznej części ciała. Niektóre owoce lubią uczulać i powodują powstawanie wysypek lub zaczerwienień.

Reklama

Fot. Depositphotos