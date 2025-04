Owsiane płatki i inne cuda

Owies to jedno ze starszych zbóż, znane człowiekowi od epoki brązu. Roślina należy do rodziny wiechlinowatych, czyli traw obejmujących ponad 30 gatunków. W stanie dzikim owies możemy spotkać w basenie Morza Śródziemnego i Azji Środkowej.

W Polsce uprawia się owies zwyczajny (Avena sativa L.), zwany też prawdziwym, ale na łąkach można spotkać owies głuchy, będący chwastem. Występuje u nas kilka innych odmian owsa ale są to na ogół efemerofity, czyli gatunki obcego pochodzenia, przypadkowo zawleczone i szybko zanikające.

Owies to nadal popularne zboże, a Polska jest w czołówce jego producentów. Co takiego jest w tych niepozornych ziarenkach, zbieranych latem z pól? Przede wszystkim wiele osób nie wyobraża sobie śniadania bez płatków owsianych na mleku. Można je krótko zagotować, wtedy mamy kleistą i bardzo smaczną zupę mleczną, osłaniającą nasz przewód pokarmowy przed innymi, agresywnymi składnikami smacznych, lecz niezbyt zdrowych potraw. Ale są płatki błyskawiczne, które wystarczy zalać gorącym mlekiem. Można także same płatki lub muesli, czyli mieszankę wzbogaconą suszonymi owocami i płatkami z innych zbóż jeść z mlekiem zupełnie zimnym. Do muesli dodaje się także otręby owsiane. Jakkolwiek spożywamy płatki z owsa, dostarczamy organizmowi mnóstwo pożytecznych składników. Owies jest bowiem bogaty w białko, wapń, magnez, krzem, potas i żelazo. Wspomagamy tym samym kości, zęby i układ nerwowy. Jest bardzo szybko i łatwo trawiony, a włókna owsa (błonnik) regulują wszystkie czynności przewodu pokarmowego. Śniadanie z udziałem produktów z owsa pomoże wyregulować poziom cholesterolu, estrogenu i ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga też w walce z utrzymaniem prawidłowej wagi, co jest ważne dla naszego ogólnego zdrowia i uniknięcia schorzeń wynikających z nadwagi. Z mączki owsianej produkuje się bardzo pożywne i lekkostrawne kakao owsiane.

Ale owies służy człowiekowi także jako kosmetyk. Wyprodukowane metodą ekstrakcji mleczko owsiane to dodatek do szamponów, odżywek do włosów i żeli do kąpieli. Mają one właściwości nawilżające, pielęgnujące i chroniące skórę, a włosy nie elektryzują się i łatwo rozczesują. Na półce z szamponami możemy znaleźć tzw. suchy szampon, do oczyszczenia włosów bez użycia wody, co czasem jest jedynym ratunkiem dla naszego wyglądu. Dzięki wyciągowi z owsa specyfik absorbuje nadmiar łoju ze skóry głowy i włosów, a fryzura jest puszysta i lśniąca. Płatki owsiane to znakomity pilling. Możemy kupić mydło z wtopionymi drobinami owsa albo sporządzić maseczkę pillingującą same. Łyżkę płatków zalejmy ciepłą wodą z dodatkiem mleka, do tego można dodać odrobinę miodu. Papkę nakładamy na twarz, ale lepiej po prostu przecierać nią delikatnie twarz i szyję, przy czym robić to nad wanną lub w kąpieli, unikając pobrudzenia całej łazienki.

W celach leczniczych używa się natomiast, obok całych ziaren także słomy z owsa. Kąpiel w odwarze z ziaren lub słomy pomaga łagodzić swędzenia skóry i niektóre egzemy. Pomoże w pozbyciu się problemu nazbyt pocących się nóg i ogólnie potu o intensywnej woni.

Nalewki z ziaren pomagają koić nerwy, łagodzą lęki i niepokoje, przywracają sen. Możemy je kupić w sklepach zielarskich w postaci kapsułek lub tabletek z owsa. Możemy też poszukać „zielonej” herbatki z owsa, która oprócz słomy zawiera bardzo młode, zielone ziarna zboża. Taka herbatka uwolni nas od szkodliwych produktów przemiany materii, pomoże też w leczeniu artretyzmu oraz w przypadkach skazy moczanowej.

Owies nie powoduje żadnych skutków ubocznych, z jednym wyjątkiem. Kto jest uczulony na gluten (celiakia) – powinien przed zastosowaniem preparatów, kosmetyków i żywności z owsem skonsultować się z lekarzem.

źródło: mwmedia