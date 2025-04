Spis treści:

Oxymel to stosowana od wieków lecznicza mieszanka miodu i octu, która powstała przypadkowo, gdy do zepsutego wina dodano miód. Nazywana jest naturalnym antybiotykiem, ponieważ oxymel jest w pełni naturalnym specyfikiem wspomagającym leczenie infekcji, np. przeziębienia czy grypy, a także zakażonych ran. Podstawowy wariant oxymelu składa się z miodu i octu, ale często dodaje się do mieszanki różne składniki o działaniu prozdrowotnym, aby wzmocnić właściwości specyfiku.

Niestety jest niewiele dowodów naukowych potwierdzających skuteczność tego ludowego środka. W jednej z prac opublikowanej na łamach pisma Microbiology naukowcy sugerują, że oxymel jest potencjalnie skutecznym prepartem w leczeniu zakażonej rany. Eliminował bakterie, które stały się oporne na działanie leków. Naukowcy zauważyli też, że połączenie octu i miodu działa znacznie silniej niż te składniki stosowane oddzielnie.

Tradycyjnie oxymel był używany do leczenia ran oraz infekcji. Ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, może obniżać cholesterol i działać przeciwutleniająco. Miód działa przeciwdrobnoustrojowo oraz przeciwzapalnie. Rozkłada DNA bakterii, prowadząc do ich unieszkodliwienia. Obecny w occie kwas octowy również ma właściwości przeciwbakteryjne, a także antyseptyczne. Połączenie tych dwóch naturalnych składników ma jeszcze silniejsze działanie.

Po oxymel warto sięgnąć zwłaszcza w okresach obniżonej odporności i częstych infekcji, a także w trakcie przeziębienia czy grypy. Według naukowców specyfik pomaga na przewlekłe rany (takie, które występują np. o chorych na cukrzycę).

Do podstawowych składników oxymelu można dodawać składniki o działaniu korzystnym dla zdrowia:

Głównymi składnikami oxymelu są ocet oraz miód. Czasami zamiast miodu wykorzystuje się cukier. Istnieją różne warianty syropu z zastosowaniem popularnych roślin o działaniu terapeutycznym i dodającym smaku.

Do przygotowania podstawowego wariantu oxymelu potrzebne są:

Przygotowanie oxymelu:

Istnieją setki przepisów na oxymel, w których wykorzystywane są dodatkowe składniki oprócz miodu i octu. Syrop nazywany jest często ognistym cydrem, ponieważ chętnie stosuje się do niego ostre przyprawy, które mają rozgrzać organizm, jak pieprz cayenne albo papryczkę chili, ale też imbir i czosnek. Oto przepis na oxymel, który ma jeszcze więcej mocy wspierającej naszą odporność i zdrowie.

Potrzebujesz:

Przepis na oxymel idealny na poprawę odporności:

Aby skorzystać z leczniczej mocy oxymelu, wypijaj codziennie dwie łyżki mikstury. Dzieciom powyżej 5 lat podawaj 1 łyżeczkę oxymelu dziennie. Ten naturalny preparat możesz stosować zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym oraz w trakcie infekcji.

Ze względu na zawartość miodu oxymelu nie można podawać dzieciom w 1. roku życia z powodu ryzyka rozwoju botulizmu dziecięcego. Właściwie przygotowany i stosowany oxymel jest bezpieczny dla dorosłych i dzieci. Jego nadużywanie z racji obecności octu może uszkadzać szkliwo. W niektórych przypadkach oxymel może powodować biegunkę, ból brzucha lub zgagę, szczególnie u osób nadwrażliwych na składniki mikstury. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości po wypiciu oxymelu, przerwij kurację.