Dlaczego ozon?

Reklama

• Ozon posiada właściwości bakteriobójcze (najsilniejsze ze wszystkich znanych i stosowanych środków bakteriobójczych), wirusobójcze i grzybobójcze.

• Polepsza utlenowanie tkanek, zwłaszcza niedotlenionych i gorzej odżywionych.

• Hamuje procesy zapalne.

• Użyty w wysokich stężeniach (3000-4000 µg/zabieg/chorego) – działa immunosupresyjnie.

• Użyty w niskich stężeniach (300-400 µg/zabieg/chorego) – zwiększa odporność, zarówno miejscową, jak i ogólną.

Kiedy ozon?

Listę schorzeń, w których ozonoterapia daje korzystny efekt, tworzą m.in.:

• choroby infekcyjne skóry,

• owrzodzenia podudzi i stóp,

• trudno gojące się rany i odleżyny,

• zespół stopy cukrzycowej

• wypryski,

• zaburzenia ukrwienia kończyn,

• ropnie i czyraki,

• trądzik,

• niegojące się i zakażone rany,

• oparzenia i odleżyny,

• przetoki skórne w zakażeniach kości,

• zgorzel gazowa,

• stany zapalne jelita grubego,

• wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

• przetoki jelitowe, trzustkowe i żółciowe,

• nieżyty żołądkowo-jelitowe,

• stwardnienie rozsiane,

• osteoporoza

• choroba zwyrodnieniowa stawów

Technika zależy od schorzenia

Zależnie od schorzenia, ozon może być stosowany w formie gazowej, jako mieszanina tlenowo-ozonowa

• na skórę

oraz w formie płynnej, rozpuszczony w soli fizjologicznej lub w wodzie destylowanej

• na skórę, do jam ciała, dojelitowo, dożylnie.

W celu uzyskania szybszego i lepszego efektu teapeutycznego, poszczególne zabiegi można łączyć.

Ozon w leczeniu ran

• Ozon jest rozpylany na ranę w formie gazowej lub płynnej, pod ciśnieniem. Pozwala to na mechaniczne oczyszczenie rany i jej dobrą penetrację, co dla miejscowego działania ozonu ma kluczowe znaczenie.

• W trakcie zabiegu, skóra wokół rany ulega nieznacznemu zaczerwienieniu, które jest wynikiem miejscowego przekrwienia tkanek i wkrótce po zabiegu ustępuje.

• Zbielenie niedokrwionych tkanek świadczy o ich utlenianiu przez ozon.

• Pod wpływem ozonu, tkanki martwicze oddzielają się szybciej niż pod wpływem tradycyjnych metodach leczenia ran.

• Rany leczone ozonem wykazują wybitną tendencję do ziarninowania i naskórkowania.

• Po 7 zabiegach ozonoterapii zwykle uzyskuje się oczyszczenie rany, ustąpienie objawów zakażenia oraz przyspieszenie gojenia.

• Zabiegi ozonowania przeprowadza się co drugi dzień; czas trwania jednego zabiegu: do 30 minut..

• W przypadku ran trudno gojących się i odleżyn stosuje się kąpiele ozonowe i/lub przymoczki zawierające naozonowane płyny infuzyjne i/lub dożylnie naozonowaną sól fizjologiczną.

• W przypadkach ran trudno gojących się i ropnych, mieszaninę tlenowo-ozonową można stosować miejscowo, dożylnie i domięśniowo.

Ozonoterapia w stwardnieniu rozsianym

Badania kliniczne potwierdzają korzystny wpływ ozonoterapii na przebieg stwardnienie rozsianego i to zarówno w jego postaci pierwotnie postępującej, jak i nawracająco-ustępującej. Terapię prowadzi się w tym wskazaniu dożylnie, podając pacjentowi naozonowaną sól fizjologiczną.

Ozonoterapia w zespole stopy cukrzycowej

Aż 70 000 pacjentów poradni diabetologicznych jest zagrożonych amputacjami z powodu martwicy stóp.

Ozonoterapia, odpowiednio wcześnie i prawidłowo stosowana, może powstrzymać rozwój martwicy, zapobiec zakażeniu kości i znacznie ograniczyć zakres amputacji.

Reklama

Ozonoterapia w zapaleniu kości

W przewlekłych zapaleniach tkanki kostnej najlepsze efekty osiąga się łączeniem ozonoterapii miejscowej – mieszaniną tlenowo-ozonową, deponowaną bezpośrednio do uprzednio oczyszczonych przetok i ropni - z ozonoterapią dożylną.

Wysoką skuteczność ozonu stwierdza się m.in. w zapaleniu kości wywołanym bakteriami beztlenowymi, np. wokół endoprotezy dużych stawów. Leczenie w tych przypadkach jest utrudnione przez drażniące oddziaływanie elementów endoprotezy i cementu kostnego. U chorych, u których zapalenie to prowadzi do powstania ropni i przetok, ozonoterapię można łączyć z leczeniem farmakologicznym (np. antybiotykoterapią) lub chirurgicznym.