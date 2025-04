5 z 12

Lawenda na bezsenność

Przy zbyt lekkim śnie i problemach z zasypianiem pomaga zapach lawendy. Rozluźnia mięśnie, relaksuje, działa przeciwnerwicowo i nasenne. By leżąc w łóżku wdychać kojący aromat, wsyp suszone kwiaty do bawełnianego woreczka i włóż go pod powłoczkę poduszki. Możesz też umieścić gazę skropioną lawendowym olejkiem – wystarczą 3–4 krople aplikowane co 2–3 dni. Nie spryskuj olejkiem pościeli, bo zostaną plamy.