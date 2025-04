Znów nie możesz znaleźć kluczy? A może po raz trzeci czytasz tę samą stronę i nadal nie wiesz, o co chodzi? Nie przejmuj się! Takie chwilowe zaniki pamięci i spadek koncentracji zdarzają się każdemu. Głównie zaś osobom przepracowanym i zestresowanym. Aby sytuacja wróciła do normy, najlepiej by było się porządnie wyspać czy iść choć na krótki urlop. Ale nie zawsze jest to wykonalne. Właśnie w takich sytuacjach w sukurs mogą ci przyjść roślinne substancje, które doraźnie, ale szybko rozjaśniają myśli.

Kawa i spółka

Najpopularniejszym wspomagaczem jest kofeina. Działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy. Ponadto rozszerza naczynia doprowadzające krew do mózgu, przyspiesza procesy myślenia i odbioru wrażeń.

Do pobudzenia organizmu wystarczy 100–300 mg dziennie. Nie należy przekraczać tej ilości, bo nadmiar kofeiny może prowadzić do kołatania serca, a nawet do śmierci! Całe szczęście nie tak łatwo ją przedawkować. Co więcej, wbrew pozorom to nie kawa zawiera najwięcej kofeiny!

- Tradycyjna mała czarna. Najpopularniejsza w Europie kawa ma "zaledwie" 2,5 proc. kofeiny. Tyle samo zawierają zarodki kola, których wyciąg wykorzystuje się w produkcji napojów, takich jak coca-cola i pepsi-cola.

- Chiński napar. Drugim w kolejności źródłem kofeiny jest herbata (zawiera 4,5 proc. pobudzającej substancji). Nie ma znaczenia, czy wybierzesz odmianę czarną, zieloną czy białą – wszystkie rozjaśniają umysł. Jeśli masz problemy z zasypianiem, nie pij mocnego naparu wieczorem.

- Egzotyczna mate. To tzw. herbata paragwajska, znana też jako yerba mate. Szklanka naparu zawiera niemal 100 razy mniej kofeiny niż szklanka kawy, dostarcza za to sporo drogocennych minerałów (np. wapnia, magnezu i żelaza).

- Supermocna guarana. Zawiera aż 5 proc. czystej kofeiny. Tę amazońską roślinę pierwsi docenili Indianie. Według legendy obdarzała ich czujnością i uwagą niezbędną do przeżycia w dżungli. Guarana jest składnikiem napojów energetyzujących, herbatek, a nawet jogurtów!

Z aptecznej półki

Wokół żeń-szenia

Na poprawę pamięci i zwiększenie koncentracji mają również wpływ tzw. rośliny adaptogenne, czyli takie, które poprawiają stan całego organizmu. Zwiększają one wydolność psychiczną, dlatego pomagają się skoncentrować w trudnych warunkach, np. gdy jesteśmy zestresowani lub nie doszliśmy jeszcze do siebie po chorobie. Zaleca się je szczególnie osobom przemęczonym pracą i nauką.

Istnieje kilkanaście rodzajów roślin adaptogennych. Większość z nich to rozmaite gatunki żeń-szenia. Jednak najwięcej substancji czynnych mają tylko dwie:

- Żeń-szeń prawdziwy (chiński). Na Wschodzie był znany już w starożytności, ale jego właściwości na dobre rozszyfrowano dopiero w XX wieku. Zawarte w nim ginsenozydy nie tylko pobudzają umysł, ale także ciało. Uwaga! Biorąc preparaty z żeń-szeniem, trzeba ściśle przestrzegać dawkowania. Nadmiar aktywnych substancji może bowiem powodować tzw. syndrom żeńszeniowy (nadciśnienie, senność, biegunka i wysypka).

- Eleuterokok kolczasty. Zwany też żeń-szeniem syberyjskim, choć wcale nie należy do tej rodziny. Działa podobnie jak prawdziwy i zażywa się go w ten sam sposób: codziennie przez trzy miesiące. Po dwutygodniowej przerwie można ponowić kurację.

