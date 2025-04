Czym jest zdrowie według ajurwedy?

Twoje zdrowie jest zawsze sumą wszystkich impulsów, pozytywnych i negatywnych, pochodzących z Twojej świadomości. Jesteś tym, za kogo się uważasz. Jeśli jesteś szczęśliwy, oznacza to, że przez większość czasu masz pozytywne myśli. Jeśli jesteś przygnębiony, to znaczy, że przez większą część czasu Twoje myśli są smutne. W tej kalkulacji uwzględnić należy również inne stany naszego umysłu, nasze codzienne uczucia gniewu, strachu, zazdrości, żądzy, dobroci, współczucia, życzliwości i miłości. Wszystkie one są po prostu myślami.

Wpływ myśli na zdrowie

Jeśli jedna z tych myśli zaczyna dominować, prowadzi do powstania odpowiadającego jej stanu umysłu oraz, jak udało nam się zaobserwować, do powstania odpowiadającego jej stanu fizjologii.

Możemy tu w jednym zdaniu przypomnieć dowód na istnienie reakcji psychofizjologicznej: każdemu stanowi świadomości odpowiada właściwy stan fizjologii. Jeśli na przykład masz wrogie myśli, przejawiają się one w Twoim nastroju, w wyrazie twarzy, w zachowaniach społecznych oraz w kondycji fizycznej.

Patrzysz wilkiem na ludzi, jesteś niecierpliwy w kontaktach z innymi, w Twoim żołądku wydziela się zbyt wiele kwasu żołądkowego, a we krwi wzrasta poziom adrenaliny, co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju wrzodów trawiennych i nadciśnienia. Spostrzegawcza osoba nie będzie miała problemu z odczytaniem Twoich myśli. Komórki Twojego ciała potrafią zarejestrować je z naprawdę dużą precyzją.

Naucz się panować nad sobą

W przypadku większości osób działanie reakcji psychofizjologicznej jest mniej lub bardziej przypadkowe. Myśli powstają w następstwie interakcji ze światem. Mają one negatywny lub pozytywny wpływ na ciało i pozostawiają długo utrzymujący się ślad w postaci nastrojów, tendencji do chorób, ich rzeczywistych objawów oraz procesu stopniowego „zużywania się” ciała, który nazywamy procesem starzenia się. Niewiele z tych zjawisk może być przez nas świadomie kontrolowanych, jednak wiadomo, że niektóre myśli podlegają naszej kontroli, i fakt ten pozwala mieć nadzieję na dalszy rozwój w kierunku osiągnięcia panowania nad sobą.

Panowanie nad sobą określane jest tradycyjnie mianem „oświecenia”. Oświecenie oznacza zwykle kontrolowanie reakcji psychofizjologicznej. Wysoko rozwinięty umysł nie staje się ofiarą przypadkowych wpływów choroby; panuje on nad swoimi myślami. Z tego względu są one pozytywne i zdrowe. Osiągnięcie tego typu umiejętności nie jest ani czymś szczególnym, ani „nienormalnym”. To tylko rozwinięcie zwyczajnej umiejętności kontrolowania niektórych myśli. Jeśli ta naturalna zdolność będzie miała możliwość rozwoju, poprowadzi Cię w kierunku lepszego zdrowia i większego szczęścia.

Z racji tego, że ewolucja wpisana jest w naturę życia, nie musimy robić wszystkiego, aby rozwinąć się we właściwym kierunku. Zdobycie umiejętności panowania nad sobą, wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego korzyściami dla zdrowia, oznacza nieznaczne zboczenie z obranej drogi i umożliwienie nieskończonej inteligencji umysłu i ciała lepszej współpracy. Tego właśnie pragną ciało i umysł. Kiedy przestajemy ingerować i jesteśmy dość mądrzy, aby pozwolić reakcji psychofizjologicznej działać na naszą korzyść, a nie przeciwko nam, nasze umysły pospiesznie zmierzają ku dobremu zdrowiu.

Fragment pochodzi z książki „Ajurweda. Tajemnice medycyny holistycznej” autorstwa Deepak Chopra (Wydawnictwo Helion, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.

