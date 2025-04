Każdy z nas miewa dni, kiedy marzy o relaksującym masażu. Trudno jednak znaleźć czas, miejsce, a nierzadko i fundusze na taką formę odpoczynku.

Alternatywą dla zabiegów profesjonalnych może być terapia... w domowym zaciszu, wykonana przez partnera. Oprócz korzyści wynikających z samego masażu, zdobędziecie chociaż chwilę dla siebie każdego dnia, wzmocnicie więź emocjonalną, jaka Was łączy, a także odkryjecie na nowo siłę dotyku, który Was elektryzował na początku znajomości.

Codziennie wieczorem, znajdźcie przynajmniej pół godziny na

totalny relaks. W zależności od tego, czy któreś z Was ma dolegliwości bólowe związane z kręgosłupem, stopniujcie siłę i zasięg dotyku. Nigdy nie przekraczajcie granicy bólu – masaż w ogóle nie powinien boleć, a szczególnie ten wykonywany w sposób amatorski. Pozostaje Wam wachlarz gestów i form dotyku, które z pewnością pozwolą się Wam zrelaksować bez znajomości technik masażu profesjonalnego.

Codziennie zamieniajcie się rolami; jednym razem to Ty będziesz tą, która oddaje się błogiemu lenistwu, kolejnego dnia będzie to Twój partner. Zaopatrzcie się w świece lub nastrojową lampkę, przydatny również będzie kominek do aromaterapii (dostępny w sklepach z upominkami, herbaciarniach, a nawet suprmarketach), a także oliwa do masażu i olejki eteryczne. Poniżej, znajdziesz małą ściągawkę z zastosowania olejków. Kupując olejki wybieraj tylko te w ciemnych opakowaniach – to zapewnia, że zawarte w nich substancje nie uległy fotoprzemianom. Włączcie nastrojową muzykę lub, jeśli potrzebujecie wzmocnienia i stymulacji, muzykę etniczną lub jakąkolwiek inną, która daje Wam poczucie siły i radość. Będą też dni, kiedy wybierzecie ciszę. Możecie nasilać bodźce płynące z dotyku, zawiązując sobie (obydwoje!) oczy. Osoba masowana skupi się wtedy na odbieraniu bodźców. Osoba masująca odkryje nowe sposoby dotykania - gdy wyłączamy jeden zmysł, inne się wyostrzają.

Przed rozpoczęciem masażu, należy rozgrzać ręce olejkiem do masażu. Masując partnera, zacznij wzdłuż linii kręgosłupa, przesuwając dłonie po obu jego stronach – łagodnie i bez pośpiechu. Następnie dowolnymi ruchami (szczypaniem, masowaniem, oklepywaniem, czy głaskaniem) dotykaj ciało partnera, zawsze w kierunku serca. Zacznij od prawej stopy, aż do pośladka, powtórz czynności na lewej nodze. Potem skup się na pośladkach, lewej stronie pleców, lewej ręce, karku prawej ręce i prawej części pleców. Potem możesz masować całość pleców oburącz. Reaguj na sygnały, jakie daje Ci partner – w razie jakiegokolwiek objawu bólu, zmień rodzaj i natężenie dotyku. Nawet taki nieprofesjonalny zabieg świetnie Was rozluźni, wyciszy emocje i stres, pobudzi krążenie. Dostaniecie przy tym prawdziwy zastrzyk energii, nie tylko do działania, ale i tej budującej Waszą relację.

Olejki do masażu:

lawendowy – usuwa zmęczenie

miętowy – pomocny przy przeziębieniach i grypie, ma działanie pobudzające

rozmarynowy – pomaga przy chandrze, poprawia koncentrację

różany – ułatwia zaśnięcie, działa antystresowo

cynamonowy – ma działanie przeciwzapalne i rozgrzewające

geraniowy – działa antydepresyjnie, stosuje się go również do pielęgnacji skóry zbyt suchej, jak i nadmiernie tłustej

jałowcowy – zapobiega powstawaniu cellulitu. Można go łączyć z oliwą do masażu. Łagodzi również bóle menstruacyjne

