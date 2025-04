fot. Fotolia

Jak należy parzyć herbatę?

Herbaty nie powinno się parzyć wrzątkiem, ponieważ w temperaturze 100°C osłabione zostają jej właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Herbatę należy parzyć w porcelanowym czajniku albo dzbanku żaroodpornym, płuczemy je wrzątkiem lub bardzo ciepłą wodą z kranu, wsypujemy po 1 łyżeczce suchej herbaty na filiżankę + jedną łyżeczkę na całość, czyli jeśli mamy jednolitrowy dzbanek, to wsypujemy 4 łyżeczki + jedną, a więc w sumie 5 łyżeczek i zalewamy gorącą wodą (ale nie wrzątkiem).

Gdy w czajniku elektrycznym woda zaczyna się gotować, natychmiast go wyłączamy, otwieramy i studzimy wodę. W międzyczasie dzbanek żaroodporny płuczemy, wsypujemy do niego suchą herbatę i zalewamy gorącą wodą z czajnika. Zostawiamy na około 10 minut i już możemy pić lub wlać do termosu i zabrać do pracy.

Napar, który zostanie nam w dzbanku, nabiera mocy bakteriobójczej i garbnikowej. Możemy dolać do filiżanki trochę gorącej wody, dopełnić herbatą z dzbanka i dalej popijać na zdrowie.

Wpływ herbaty na organizm człowieka

przeciwdziała miażdżycy (związki nieorganiczne),

pobudza pracę serca i nerek,

ułatwia kumulowanie witaminy C,

działa moczopędnie, łagodzi stany zapalne nerek, kamicę nerkową i żółciową (alkaloidy),

wpływa na elastyczność skóry, zapobiega zmarszczkom (witaminy P i K),

przeciwdziała wylewom podskórnym i wewnętrznym (garbniki),

uspokaja układ nerwowy,

poprawia krążenie (rozszerza naczynia krwionośne),

likwiduje obrzęki, poprawia krążenie,

działa pobudzająco ze względu na lepsze dotlenienie mózgu, dlatego nie należy jej pić przed snem,

ułatwia zapamiętywanie – dobrze jest wypić herbatę na pół godziny przed rozpoczęciem nauki,

wpływa na tworzenie się krwi (sole żelaza),

oddziałuje przeciwko wszelkim rodzajom promieniowania: słońca, radioaktywnemu, elektrostatycznemu (katechiny),

ma właściwości bakteriostatyczne – najsilniejsze na trzeci dzień po zaparzeniu (niszczy zarazki tyfusa, gronkowce i bakterie powodujące zatrucia pokarmowe),

jest antidotum na zatrucia alkoholowe i narkotykowe (bardzo mocny napar z herbaty z dużą ilością miodu),

pomaga leczyć przeziębienia (herbata z dodatkiem niewielkiej ilości miodu i pieprzu lub imbiru. Można dodać jedną łyżeczkę soku z czarnej rzodkwi).

Fragment pochodzi z książki „Pięć Przemian na polskim stole” autorstwa M. K. Puchacz (Vital 2015). Publikacja za zgodą wydawcy.

