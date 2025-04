Fot. Fotolia

Bynajmniej nie każdy ruch nam służy i odświeża. Bywa też taki, który prowadzi do wyczerpania. Ponieważ nie zawsze jest w pełni świadomy, musimy nastawić swojego ducha na przyjęcie boskiego daru, jakim jest nasza zdolność do poruszania się. Właściwie powinniśmy odczuwać radość i wdzięczność przy każdym ruchu. Choćby z tego powodu, że pozwala on na doświadczenie własnego ciała. Bez niego nie byłoby nas. Bez świadomego i właściwego poruszania się nie jesteśmy też w stanie świadomie i właściwie się zmienić.

Wiem, że osiągnę więcej zarówno z fizycznym, jak i niematerialnym ciałem, jeśli każdy ruch będę przeprowadzać nie mechanicznie, ale tak, by wyrażał moje uczucie szczęścia, moją miłość, mój podziw, wdzięczność i szacunek w stosunku do ciała. To może wydawać się tylko ideałem, ale próbuj, a to osiągniesz! Umysł i dusza będą zjednoczone, jeśli szczerze do tego podejdziesz. Przypomnij sobie o tym, gdy będziesz wykonać coś tak oczywistego, jak na przykład rozciąganie ciała. Skup na tym uwagę. Najlepiej gdyby przychodziło ci to z łatwością. W ten sposób sama troszczę się o zrównoważenie energii, tak jakbym robiła to zupełnie automatyczne.

Sprawą zupełnie obojętną są ruchy, jakie wykonujesz. Dawaj sobie zawsze możliwie dużo miłości i podziwu. Postrzeż ten moment tak intensywnie, jak tylko jesteś w stanie.

Wykonując to ćwiczenie, powinieneś być sam. Jeśli nie jesteś, lepiej przeprowadź je później.

Ćwiczenie: Mały ruch – wielkie działanie

Stań prosto i wyciągnij ramiona do góry. Rozkoszuj się tym, daj sobie poczucie ważności i podziw. Możesz przy tym wzdychać, ziać, jęczeć z przyjemności – co tylko potrzebujesz. Poruszaj się przez kilka minut zgodnie ze swoimi impulsami i nadaj każdemu ruchowi szczególny sens. Kiedy na przykład wykonujesz krążenia ramionami, niech będzie to twój geniusz, który jest teraz obecny w twoich ramionach. Kiedy zginasz kolana, poczuj jak opływa cię twoja niezmierzona miłość.

Niezależnie od tego, co robisz i jakie uczucia przy tym rozpalasz – znacząca jest chwila, którą przeżywasz całkowicie w sobie, ze spokojem, i rozkoszujesz się tym każdym włóknem swojego ciała. Dlatego pięć minut świadomego ruchu może dać więcej niż kilkugodzinny trening.

Fragment pochodzi z książki „Odmładzanie organizmu. Sekrety rosyjskich uzdrowicieli” Wydawnictwo Studio Astropsychologii. Publikacja za zgodą wydawcy.