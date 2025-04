Piwonia lekarska - właściwości i zastosowanie

Piwonia to jedna z tych roślin, która dość często pojawia się w przydomowych ogródkach i działkach. Piękne, duże kwiaty wyglądają bardzo efektownie wśród zieleni. Nie wszyscy jednak wiedzą, że oprócz wspaniałego wyglądu, piwonia ma działanie lecznicze.

Piwonia lekarska to roślina, która zwykle osiąga wysokość 60-90 cm. Charakteryzuje się grubymi, bulwiastymi korzeniami i błyszczącymi trójdzielnymi liśćmi o ciemnozielonej barwie. Kwiaty są dorodne i pełne w kolorze intensywnej czerwieni lub purpury i to one wyróżniają piwonię spośród innych kwiatów. Piwonia jest popularną rośliną ozdobną, ale ma także właściwości lecznicze.

Przeciwwskazania

Naparów, odwarów, nalewek przygotowanych na bazie piwonii nie powinny zażywać kobiety w ciąży oraz matki karmiące piersią.

Piwonia lekarska działa przeciwskurczowo, poprawia trawienie i uspokaja. Stosowana jest w postaci naparów, nalewek i odwarów w chorobach przewodu pokarmowego, stanach pobudzenia i nadmiernej nerwowości, dolegliwościach ze strony górnych dróg układu oddechowego. Stosowana zewnętrznie łagodzi atopowe zapalenie skóry oraz bóle reumatyczne.

Właściwości lecznicze wykazują kwiaty i korzeń:

kwiaty – działają moczopędnie, poprawiają krążenie krwi, stosowane są przy chorobie wieńcowej, działają rozkurczowo, uspokajająco, przeciwalergicznie

– działają moczopędnie, poprawiają krążenie krwi, stosowane są przy chorobie wieńcowej, działają rozkurczowo, uspokajająco, przeciwalergicznie korzeń - działa uspokajająco, przeciwbólowo, moczopędnie, poprawia trawienie, działa rozkurczowo, stosowany jest przy leczeniu padaczki, reumatyzmu i hemoroidów, łagodzi atopowe zapalenie skóry i inne wypryski skórne

Uważaj

Przedawkowanie może wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Odwar z piwonii

2-3 g rozdrobnionych korzeni zalać filiżanką wody. Doprowadzić do wrzenia i gotować przez 15 minut, a następnie przecedzić. Należy pić filiżankę przed posiłkiem. Do stosowania przy chorobach układu pokarmowego, kłopotach trawiennych, infekcjach górnych dróg oddechowych lub stanach zwiększonej nerwowości.

Okłady z odwaru: Na wypryski skórne w tym atopowe zapalenie skóry i bóle reumatyczne - nasączyć odwarem gazik i przemywać lub przykładać 2-3 razy dziennie.

Napar piwoniowy

Dużą szczyptę rozdrobnionych kwiatów zalać 1-2 szklankami wrzącej wody, przykryć i parzyć przez 30 minut. Następnie odcedzić. Tak przygotowany napar należy wypić w ciągu dnia, ale małymi porcjami.

Okłady z naparu: Na spuchnięte, zmęczone oczy – namoczyć gazik naparem i pozostawić przez 30 minut. Na wypryski skórne – przemywać gazikiem nasączonym naparem miejsca pokryte wypryskami.

Nalewka piwoniowa

100 g korzeni świeżych lub suchych zalać 500 ml ciepłego alkoholu 40-60% i pozostawić na 14 dni. Po upływie tego czasu nalewkę przefiltrować. Nalewkę wypijać 2-3 razy dziennie po 5 ml.

Ciekawostka

Ponoć właściwości lecznicze piwonii odkrył grecki bóg uzdrowiciel – Peon. Łacińska nazwa rośliny to Paeonia officinalis, a jej zamienna nazwa to właśnie peonia. W niektórych krajach piwonia nazywana jest kwiatem świętego Jerzego lub różą zielonoświątkową.