Jak organizm pozbywa się toksyn?



Istnieje szereg mechanizmów, dzięki którym organizm „utylizuje” szkodliwe lub zbędne produkty przemiany materii oraz toksyczne substancje pochodzące z zanieczyszczonego środowiska.

Wątroba metabolizuje ten balast – zmienia strukturę szkodliwych związków chemicznych w taki sposób, aby możliwe było ich wydalenie.

Niepotrzebne substancje opuszczają organizm wraz z moczem. Niektóre metabolity są wydalane w formie potu (którego zasadniczą funkcją jest termoregulacja).

Nie wszystkie związki balastowe organizm jest w stanie wydalić lub przekształcić do nieszkodliwej postaci.

Część toksyn jest magazynowana w przestrzeniach komórkowych tkanek łącznych (np. w tkance tłuszczowej). Związki te mogą przyczynić się do rozwoju schorzeń.

Czym są plastry oczyszczające?



Producenci plastrów oczyszczających oferują nabywcom szeroką gamę produktów, mających umożliwiać wydalenie z organizmu toksyn, które nie zostały usunięte przez układ wydalniczy. Plastry oferowane przez poszczególnych dystrybutorów różnią się składem.

Producenci utrzymują, że zawierają one wyłącznie naturalne składniki, od wieków stosowane w tradycyjnej medycynie azjatyckiej. Substancje te mają przywracać równowagę organizmu, oczyszczać ciało z toksyn oraz likwidować objawy wielu dokuczliwych schorzeń. Lista chorób, które mają leczyć „cudowne” plastry jest niezwykle długa: od zaburzeń krążenia i impotencji, poprzez stany lękowe, różnego rodzaju bóle, alergie pyłkowe, aż do nawracających infekcji. Ponadto w większości ulotek czytamy, że produkty tego typu zostały opracowane z myślą o profilaktyce nowotworów. Któż z nas nie boi się raka?

Jak należy stosować plastry?



Zgodnie z zaleceniami producenta, plastry oczyszczające należy przykleić na noc na obie stopy. Po kilku dniach stosowania należy zrobić przerwę, a następnie rozpocząć kolejny cykl. Czas trwania kuracji jest zróżnicowany – zależy od stanu zdrowia i wieku pacjenta.

Plastry oczyszczające odbarwiają się w zależności od stężenia szkodliwych substancji w ciele. Stopniowo odbarwienie plastrów jest coraz mniej intensywne, co ma świadczyć o tym, że organizm jest coraz zdrowszy.

Jak (nie)działają plastry oczyszczające?