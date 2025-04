Spis treści:

Płukanie gardła solą jest popularnym domowym sposobem na ból gardła, drapanie i suchość w gardle. Płukanie gardła solą jest przede wszystkim skutecznym środkiem w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych, ponieważ roztwór soli ma właściwości:

antybakteryjne ,

, higroskopijne , co oznacza, że przyciąga wodę, zapewniając jednocześnie nawilżenie śluzówki (to nawilżenie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mechanizmów obronnych w gardle),

, co oznacza, że przyciąga wodę, zapewniając jednocześnie nawilżenie śluzówki (to nawilżenie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mechanizmów obronnych w gardle), odkażające ,

, ściągające i zmniejszające obrzęk ,

, mechanicznie wypłukuje wirusy i bakterie ze śluzówki gardła i migdałów (wirowanie roztworu podczas płukania sprawia, że jego skuteczność jest większa).

Mikstura wody z solą stosowana do płukania gardła jest roztworem hipertonicznym. To oznacza, że stężenie soli w nim przewyższa naturalne stężenie sodu człowieka (w przeciwieństwie do roztworu izotonicznego, który jest tożsamy z płynami fizjologicznymi). Dlatego rozwór soli jest skuteczniejszy w leczeniu, lepiej usuwa wydzielinę, zmniejsza obrzęk i przekrwienie, a także ból i inne dolegliwości, niż roztwór izotoniczny. Jest polecany w leczeniu infekcji.

Płukanie gardła solą można stosować leczniczo lub wspomagająco np. przy antybiotykoterapii w trakcie anginy ropnej. Jeśli dolegliwości są bardzo nasilone, wówczas lepiej skontaktować się z lekarzem, gdyż domowe kuracje mogą niepotrzebnie odsunąć w czasie właściwe leczenie. To dodatkowo środek tani, bezpieczny i można go stosować samodzielnie w domu.

Płukanie gardła nie jest zalecane dzieciom poniżej 6. roku życia, ponieważ nie potrafią one jeszcze dobrze wykonywać tej czynności.

Ból gardła jest powszechną dolegliwością. Najczęściej powodują go wirusy. Wówczas infekcja gardła ma łagodny przebieg, samoistnie ustępuje w ciągu kilku dni, a objawy można łagodzić domowymi sposobami.

Woda z solą na gardło jest znanym i sprawdzonym domowym sposobem w przypadku dolegliwości bólowych. Aby metoda przyniosła pożądane efekty, gardło trzeba płukać codziennie 3-4 razy od początku wystąpienia objawów. Ważne jest, aby woda nie była zbyt gorąca, ani zbyt zimna, a zbliżona do temperatury ciała. Dzięki temu nie będzie dodatkowo podrażniać chorego gardła.

Płukanie gardła solą może być stosowane nie tylko na ból gardła. Dzięki swoim odkażającym i wypłukującym właściwościom, płukankę wody z solą można wykorzystać w przypadku:

alergii – płukanie jamy ustnej i gardła pomaga w pozbyciu się alergenów ze śluzówki gardła i zmniejsza objawy alergii takie jak swędzenie, drapanie czy dyskomfort w gardle,

– płukanie jamy ustnej i gardła pomaga w pozbyciu się alergenów ze śluzówki gardła i zmniejsza objawy alergii takie jak swędzenie, drapanie czy dyskomfort w gardle, dbania o zdrowie jamy ustnej – profilaktyczne płukanie ust solą jest pomocne w utrzymaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej i zębów, może zapobiegać zapaleniu dziąseł i próchnicy,

– profilaktyczne płukanie ust solą jest pomocne w utrzymaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej i zębów, może zapobiegać zapaleniu dziąseł i próchnicy, owrzodzeń i aft – roztwór wody z solą odkazi, złagodzi ból i stan zapalny.

Do przygotowania roztworu soli do płukania gardła potrzebujesz soli kuchennej oraz letniej lub ciepłej wody.

W szklance wody rozpuść od 1 do 2 łyżeczek soli. Zbyt duże stężenie soli będzie podrażniać gardło.

Sól należy rozpuścić w wodzie dokładnie, aby pozostawione drobinki nie drażniły gardła.

Aby wypłukać gardło solą, najlepiej stanąć przy umywalce. Następnie należy wziąć łyk mieszanki do ust (nie wypijać!), przechylić głowę do tyłu i płukać gardło 10-30 sekund, po czym wypluć do umywalki. Czynność powtarzać aż do wyczerpania roztworu. Aby leczenie było skuteczne, w ciągu dnia płukanie gardła solą powtarzać 3-4 razy.

Płukanie gardła solą jest najbezpieczniejszą metodą radzenia sobie z przeziębieniem oraz bólem gardła w czasie ciąży. Podczas infekcji górnych dróg oddechowych w ciąży warto przede wszystkim skorzystać z domowych sposobów, ponieważ stosowanie leków powinno być w tym czasie ograniczone do niezbędnego minimum. Można sięgnąć również po inne domowe płukanki do gardła, jak napary z szałwii lub rumianku. Przeczytaj też: Kaszel w ciąży

Płukanie gardła jest jedną z podstawowych domowych metod radzenia sobie z chorobami gardła, dlatego od lat do tego celu wykorzystuje się różne środki zaradcze, np.:

mieszanki ziołowe – mają właściwości przeciwzapalne, odkażające i łagodzące ból; do płukania gardła polecane są: rumianek, nagietek, szałwia, tymianek, ziele rzepiku, dziewanna , a także gotowe mieszanki takie jak Septosan , lub na bazie alkoholu – takie jako Amol lub Azulan , które należy rozcieńczyć uprzednio wodą,

– mają właściwości przeciwzapalne, odkażające i łagodzące ból; do płukania gardła polecane są: , a także gotowe mieszanki takie jak , lub na bazie alkoholu – takie jako lub , które należy rozcieńczyć uprzednio wodą, wodę utlenioną – należy 1 łyżeczkę 3% wody utlenionej rozpuścić w szklance wody i płukać gardło 3-4 razy dziennie; środek ma działanie przeciwzapalne i odkażające,

– należy 1 łyżeczkę 3% wody utlenionej rozpuścić w szklance wody i płukać gardło 3-4 razy dziennie; środek ma działanie przeciwzapalne i odkażające, sodę oczyszczoną – ma działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe; łyżeczkę sody trzeba rozpuścić w szklance wody i 3-4 razy dziennie płukać gardło.

