Płukanie ust olejem - profilaktycznie

Ssanie oleju nie zastępuje mycia zębów. Wciąż należy myć zęby codziennie, po posiłkach. Jeśli nie masz żadnych ubytków próchniczych ani problemów z dziąsłami, a twój ogólny stan zdrowia jest bardzo dobry, wystarczy profilaktycznie płukać usta olejem raz lub dwa razy dziennie. Procedurę należy wykonywać co najmniej raz dziennie rano, przed śniadaniem. Możesz płukać dwa razy dziennie – najlepiej tuż przed lunchem lub wieczorem, po kolacji, przed pójściem spać.

Po wieczornym płukaniu nie spożywaj już więcej pokarmów. Dzięki temu przez całą noc będziesz mieć czystą jamę ustną, o zrównoważonym poziomie pH.

Płukanie ust olejem - leczniczo

Jeśli masz chore dziąsła, próchnicę lub jakikolwiek poważny problem zdrowotny, zachęcam cię do zastosowania się do tych wskazówek. Płucz usta olejem przynajmniej trzy razy dziennie, przed każdym posiłkiem. Zastosuj do tego „leczniczą miksturę kokosową”. Aby ją sporządzić, dodaj jedną kropelkę olejku oregano lub goździkowego na każdą łyżeczkę oleju kokosowego. Olejki te mają silne właściwości przeciwbakteryjne i zwalczają bakterie jamy ustnej, wirusy, grzyby i pierwotniaki. Olejek goździkowy jest stosowany do dezynfekcji jamy ustnej przez stomatologów. To właśnie jego zapach dochodzi często z gabinetów stomatologicznych. Możesz użyć olejków eterycznych, sprzedawanych w większości sklepów ze zdrową żywnością lub zamówić je przez Internet. Są bardzo silne i w postaci nierozcieńczonej mogą podrażniać skórę.

Jeśli masz poważną infekcję jamy ustnej, możesz zastosować dwie krople olejku na każdą łyżeczkę oleju kokosowego. Następnie dodaj do tego zawartość jednej kapsułki żelowej koenzymu Q10 (30-50 mg). Ciężko jest przekroić taką kapsułkę, więc po prostu włóż ją do ust i przegryź. Wyssij zawartość i wypluj żelową powłokę. Następnie weź do ust miksturę z oleju kokosowego i oregano. Wykazano, iż koenzym Q10 zastosowany w leczeniu chorób dziąseł przyspiesza proces leczenia29. Dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym oraz zdolności do stymulacji energetycznej tkanek, sprzyja powrotowi do zdrowia.

Lecznicza mikstura kokosowa

1 łyżeczka oleju kokosowego

1-2 kropel olejku oregano lub goździkowego

1 kapsułka żelowa koenzymu Q10 (30-50 mg)

Dostosuj odpowiednią ilość poszczególnych składników, w zależności od tego, ile zwykle stosujesz oleju. Korzystaj z mikstury, dopóki nie zwalczysz infekcji jamy ustnej. Po wymyciu zębów rano, przepłucz usta 3-procentowym roztworem wody utlenionej. Jest to woda z dodatkowym atomem tlenu. Stosowana jest przez stomatologów do wybielania zębów oraz jako środek dezynfekujący. Bakterie, wirusy oraz grzyby nie tolerują zbyt dużej ilości tlenu. Do ich zabicia wystarczy nawet niewielki nadmiar tlenu w postaci 3-procentowego roztworu wody utlenionej (97 procent wody i 3 procent wody utlenionej). Z tego powodu woda utleniona jest bardzo pożytecznym i bezpiecznym środkiem odkażającym oraz skutecznym płynem do dezynfekcji jamy ustnej. Jest znacznie bardziej skuteczna od komercyjnych płynów i kosztuje znacznie mniej.

Płucz usta 3-procentowym roztworem wody utlenionej raz dziennie, po umyciu zębów, najlepiej rano, ponieważ wtedy w jamie ustnej znajduje się najwięcej bakterii.

Fragment książki Płukanie ust olejem. Wydawnictwo Studio Astropsychologii. Tytuł, lid i śródtytuły pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.