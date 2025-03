Jest co najmniej kilka domowych sposobów leczenia zapalenia dziąseł. Najważniejsza jest właściwa higiena jamy ustnej. Niektórzy polecają naturalne środki, które mogą łagodzić objawy. Jednym z nich jest popularny lek ziołowy.

Reklama

Spis treści:

Zapalenie dziąseł (łac. gingivitis) jest to infekcyjna choroba dziąseł będąca początkowym etapem zapalenia przyzębia, potocznie zwanego paradontozą. Typowe objawy to zaczerwienienie, obrzęk oraz krwawienie z dziąseł. Często dokucza też nadwrażliwość na skrajne temperatury oraz nieprzyjemny zapach z ust.

Przyczyną zapalenia dziąseł jest nagromadzenie na powierzchni zębów płytki nazębnej zawierającej bakterie, głównie wskutek niewystarczającej higieny jamy ustnej, zwłaszcza przestrzeni między zębami. Inne czynniki przyczyniające się do rozwoju zapalenia dziąseł to nadmierne szczotkowanie zębów, które powoduje urazy dziąseł, noszenie protezy, zgrzytanie zębami, a także niektóre choroby przewlekłe (np. cukrzyca).

Należy zgłosić się do lekarza, jeżeli podejrzewamy zapalenie dziąseł. Stomatolog być może zaleci stosowanie antybiotyku, ale przede wszystkim usunie złogi zgromadzone na zębach i wyleczy ubytki. Leczenie zapalenia dziąseł w domu obejmuje dokładne czyszczenie zębów (regularne szczotkowanie, nitkowanie i płukanie jamy ustnej) oraz stosowanie prepartów poleconych przez dentystę.

Amol to tradycyjny ziołowy lek będący mieszanką olejków eterycznych i alkoholu. Ma właściwości antyseptyczne (zmniejsza liczbę bakterii), przeciwzapalne i przeciwbólowe, dlatego może być pomocny przy zapaleniu dziąseł. Działa też chłodząco i łagodząco. Jednak uwaga: nie wolno stosować go w jamie ustnej bez rozcieńczenia.

Jeżeli chcemy wykorzystać amol w domowym leczeniu zapalenia dziąseł, to wyłącznie po dużym rozcieńczeniu go wodą i tylko w łagodnych stanach. W innym przypadku należy unikać stosowania amolu na to schorzenie, i skonsultować się z dentystą.

Zgodnie ze wskazaniami amol przyjmuje się doustnie lub stosuje miejscowo na skórę. Przeznaczony jest do leczenia dolegliwości trawiennych przeziębienia bólu głowy bólu mięśni oraz ukąszeń owadów. Niektórzy polecają go na problemy w jamie ustnej, w tym zapalenie dziąseł. Można stosować go doraźnie, pamiętając o kilku ważnych zasadach.

Zanim zastosujemy amol na zapalenie dziąseł, należy go rozcieńczyć wodą: 10 kropli na szklankę letniej wody. Wystarczy płukać jamę ustną taką miksturą dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Jeżeli dolegliwości nasilają się po płukaniu ust amolem, przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.

Amol można stosować na zapalenie dziąseł, jednak trzeba pamiętać o kilku istotnych zasadach, które sprawią, że będzie to sposób bezpieczny:

Nie stosuj amolu do płukania jamy ustnej w postaci nierozcieńczonej.

Nie stosuj amolu, gdy jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Producent odradza używanie w tej grupie z powodu braku wystarczających danych na temat bezpieczeństwa dla płodu lub karmionego dziecka. Amol zawiera alkohol, który wchłania się do organizmu nie tylko po przyjęciu doustnym, ale także przez skórę.

Przerwij stosowanie leku, jeżeli zauważysz objawy niepożądane, np. pieczenie, podrażnienie, ból czy obrzęk. Płyn może powodować reakcje alergiczne.

Nie stosuj amolu do płukania ust częściej niż 2-3 razy dziennie. W przeciwnym wypadku możesz podrażnić dziąsła.

Nie stosuj tego środka, jeżeli objawy zapalenia dziąseł są bardzo dokuczliwe.

Domowe sposoby są pomocne przy zapaleniu dziąseł. Warto sięgać po środki przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i antyseptyczne, takie jak np.:

woda z solą,

płukanka z szałwii,

płukanka z rumianku,

płukanka na bazie olejku z drzewa herbacianego,

napar z liści porzeczki.

Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać o regularnej codziennej higienie zębów i kontrolach u stomatologa, aby zlikwidować problem zapalenia dziąseł.

Reklama

Czytaj także:

3 skuteczne sposoby na paradontozę. Jak pozbyć się zapalenia przyzębia?

Paradontoza leczenie – sposoby na zapalenie dziąseł

Ból dziąsła - o czym świadczy (choroby dziąseł i leczenie)

Swędzenie dziąseł lub zębów – o czym świadczy i jak postępować?