Wszechstronność ziołowych płukanek jest zaskakująca. Mają właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Z powodzeniem mogą wzmacniać zęby i likwidować drobnoustroje, które są przyczyną nieprzyjemnego zapachu z ust, a do tego świetnie leczą zgagę.

Reklama

Płukanie ust i gardła nie tylko doskonale odświeża oddech, ale również pomaga leczyć powszechne dolegliwości zdrowotne jak przeziębienie. Większość z nich można śmiało przyjmować bez względu na okoliczności np. korelację z innymi lekami.

Osoby praktykujące ajurwedę czyli indyjską filozofię zdrowia, uważają, że płukanie ust np. olejami roślinnymi ułatwia zasypanie, poprawia kondycje umysłową, wybiela zęby, a nawet wzmacnia dziąsła. Przedstawiciele zachodniej medycyny również wskazują bakteriobójcze wpływy płukanek, twierdząc, że zmniejszają nawet choroby serca. Jak to argumentują? Uważają, że te same bakterię, które są przyczyną zapalenia dziąseł, po przedostaniu się do krwiobiegu mogą być przyczyną tworzenia się skrzepów i jednocześnie blokowania naczyń krwionośnych, co w konsekwencji prowadzi do udarów i zawałów serca. Aktywne substancje płukanek działają również na tkanki dotknięte stanem zapalnym, łagodząc jednocześnie objawy i w naturalny sposób przynosząc ukojenie. Nie wątpliwym plusem jest również to, że działają odpowiednio delikatnie, a ich przygotowanie nie zabiera wiele czasu.

[CMS_PAGE_BREAK:Ból gardła]



Ból gardła

Porada prosto z babcinej apteczki - woda z sokiem z cytryny. Sok ten działa ściągająco, pomaga zmniejszyć obrzęk, a przy tym jego kwaśny odczyn skutecznie walczy z wirusami i bakteriami. Aby taką płukankę przygotować wystarczy wymieszać łyżeczkę soku z cytryny w szklance gorącej wody.

Inną alternatywą (jednak, nie każdy dobrze ją toleruję) jest woda z solą. W szklance gorącej wody należy rozpuścić 1/4 łyżeczki soli, dla zwiększenia efektywności dodajemy łyżeczkę dwudziestoprocentowej wody utlenionej, która działa bakteriobójczo. Mniej lubiana, aczkolwiek bardzo skuteczna metoda walki z bólem gardła. Często jej skuteczność przewyższa nawet te apteczne środki.

Polecana jest również płukanka z imbiru. Łyżeczkę sproszkowanego imbiru lekarskiego należy zalać 1/2 szklanki gorącej wody, soku z połowy cytryny i łyżeczkę miodu. Imbir działa przeciwzapalnie, miód łagodzi podrażnienia i działa delikatnie bakteriobójczo.

Dla zwolenników miodu - 10gramów suszonych liści jeżyny zagotować w 1/2 szklanki wody i odstawić na 15 minut, aby dobrze naciągnęły. W dalszej fazie należy je odcedzić, dosłodzić miodem i płukać gardło 2 razy dziennie. Liście jeżyny zawierają bogactwo tanin, które działają bakteriobójczo oraz grzybobójczo.

Zapalenie krtani



W przypadku ostrego zapalenia krtani należy się przede wszystkim oszczędzać- siebie i swój głos. Nie nadwyrężać się i pić dużo płynów. Aby jednak przyspieszyć proces powrotu do pełnej sprawności głosowej można zastosować płukankę z mirry (czyli żywicy z balsamowca mirry), w proporcji 1 łyżeczka mirry na szklankę wody. Mirra działa ściągająco, bakteriobójczo i przeciwzapalnie. Stosować optymalnie 6 razy dziennie. Środek bardzo polecany.

[CMS_PAGE_BREAK:Powracające przeziębienie]



Powracające przeziębienie

Do nietypowych propozycji pro-zdrowotnych zaliczyć można płukankę z tabasco, ale spokojnie, tabasco powinno być dobrze rozpuszczone w wodzie. Wystarczy rozmieszać 3-4 krople tego sosu w połowie szklanki wody i płukać 3 razy dziennie. To pozwoli skutecznie udrożnić nos.

Jeżeli sos tabasco jest za ostry, warto spróbować jeżówki czyli roślinnego leku przeciwwirusowego. W szklance wody należy rozmieszać 2 łyżeczki wyciągu z jeżówki i systematycznie płukać 3 razy dziennie. To pozwoli na złagodzenie bólu gardła i wzmocnienie odporności organizmu.

[CMS_PAGE_BREAK:Uciążliwa zgaga]



Uciążliwa zgaga

Podobnie jak w przypadku bólu gardła, tak i w przypadku zgagi warto zastosować te same proporcje wody z solą. Pomoże to zredukować kwasy żołądkowe obecne w przełyku oraz gardle. Skutecznie zlikwiduje uczucie pieczenia i przyspieszy gojenie się podrażnionych błon śluzowych. Jednak jeśli mimo wielu leczniczych środków, zgaga nie przechodzi należy koniecznie wybrać się do lekarza. Zgaga może zwiastować m.in. wrzody, a nieleczone cofanie się kwasu żołądkowego może trwale uszkodzić przełyk.

[CMS_PAGE_BREAK:Nieświeży oddech - skuteczne dezynfekcja]



Nieświeży oddech - skuteczne dezynfekcja

Odkładanie się płytki nazębnej, bez względu na wzorowy poziom naszej higieny, to nazwisko normalne. Niestety, nawet najdrobniejsze zaniedbania prowadzą do tworzenia się warstwy zanieczyszczeń, a co za tym idzie próchnicy, która uszkadza zęby i podrażnia dziąsła, jednocześnie powodując nieświeży oddech. Jeśli podstawowa higiena nie wystarcza warto zastosować płukankę z mieszanki wody z dwudziestoprocentową wodą utlenioną, w stosunku 1:1. Jeszcze silniejsze właściwości ma chlorheksydyna, składnik najmocniejszych płynów do płukania ust. Nie należy również zapomnieć, że najbardziej popularne zioła, z których można zrobić płukanki do ust to oczywiście niedoceniana szałwia, pomagająca przy chorobach zębów i dziąseł oraz rumianek, który ma działanie przeciwzapalne. Doskonały przy zapaleniu jamy ustnej jest również krwawnik pospolity i jastrzębiec kosmaczek działający ściągająco i ułatwiający gojenie.

Reklama

Fot. Depositphotos