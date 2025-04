Jakie są funkcje arteterapii?

Wciąż poszerzają się obszary zastosowań arteterapii, wśrod ktorych możemy wyróżnić trzy głowne: zdrowie psychiczne, rodzinę i szkołę. W każdym z tych obszarow arteterapia może pełnić rożne funkcje.

Z. Kulczycki wyszczegolnia następujące funkcje arteterapii: rekreacyjną, edukacyjną i korekcyjną.

Funkcja rekreacyjna arteterapii przejawia się, najkrócej mówiąc, w tworzeniu dzięki niej warunków, w których człowiek może się odprężyć, oderwać od codziennych problemów.

Najważniejsze w funkcji edukacyjnej jest rozwijanie wiedzy, wiadomości i mądrości.

Dzięki funkcji korekcyjnej zaś dokonuje się przekształcanie mniej wartościowych mechanizmów i struktur na bardziej wartościowe.

Zobacz też: Arteterapia, czyli leczenie sztuką

Arteterapia, czyli terapia

Zdaniem A. Araszkiewicz i W. Podgorskiej, arteterapia pełni podstawowe funkcje terapeutyczne: ułatwia pacjentowi uzyskanie wglądu we własne problemy, umożliwia odreagowanie silnych przeżyć emocjonalnych, ułatwia zmianę postaw i zachowań człowieka w stosunku do siebie, do innych i świata, wpływa na poprawę relacji z innymi ludźmi, a także ułatwia proces integracji wewnętrznej. Działa ona zatem korzystnie na osobowość człowieka i jego stosunek do otoczenia.

Komu pomaga?

Doświadczenia naukowe i kliniczne wykazują, że można ją wykorzystywać w leczeniu schorzeń nerwicowych i psychosomatycznych powstałych pod wpływem zaburzeń emocjonalnych, a także trudności wychowawczych, którym towarzyszą zaburzenia emocjonalne. Arteterapia wywołuje również emocje pozytywne, takie jak: radość,

zadowolenie, stan spokoju i odprężenie, które korzystnie wpływają na samopoczucie człowieka.

Wykorzystuje się ją z powodzeniem w terapii agresji, leczeniu chorych psychicznie, rehabilitacji dzieci ze schorzeniami neurologicznymi – przede wszystkim z epilepsją i mózgowym porażeniem dziecięcym, rehabilitacji dzieci chorych na serce.

Arteterapia może również przynieść zadowalające rezultaty w leczeniu dysleksji, rehabilitacji osób po porażeniach lub uszkodzeniach dłoni, pracy z osobami depresyjnymi, zahamowanymi psychoruchowo lub nieśmiałymi, biernymi społecznie. U tych ostatnich zaburzenia w kontaktach interpersonalnych wywołane są przez negatywne emocje (przygnębienie, lęk), które powstają na podłożu zaniżonej samooceny. Arteterapia może wspomagać zarówno leczenie, jak i zapobieganie takim

emocjom.

Zobacz też: Komu pomaga arteterapia?

Fragment pochodzi z książki „Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii” autorstwa Joanny Gładyszewskiej-Cylulko (Wydawnictwo Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.

Reklama