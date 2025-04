Na powierzchni skóry znajduje się około 3 milionów gruczołów. W ciągu doby wydzielają one prawie pół litra potu, który parując wychładza skórę. Niestety, także nieprzyjemnie pachnie. Używanie dezodorantów nie zmniejszy nadmiernej potliwości. A stanowi ona nie tylko defekt kosmetyczny, ale i zwiększa podatność skóry na infekcje grzybicowe.

Lecznicze wywary i napoje

Jeśli pocisz się zbyt obficie, pomocne są zioła dodawane do kąpieli lub wypijane jako napary.

- Pij rano i wieczorem herbatkę z szałwii (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku), zmniejsza wydzielanie potu.

- Przez 3 tygodnie pij dwa razy dziennie herbatkę przeciwpotną: wymieszaj w równej ilości suszoną szałwię i liście orzecha włoskiego, łyżeczkę mieszanki przez 10 minut zaparzaj w szklance wrzątku.

- Wywar z suszonej szałwii, babki lancetowatej, rumianku i lipy, wymieszanych w równych wagowo ilościach, dodany do kąpieli reguluje pracę gruczołów potowych i łojowych skóry.

- Do kąpieli i przemywania pocących się partii ciała można dodawać Tinctura Tormentillae, czyli nalewkę z pięciornika kurzego ziela - łyżka nalewki na pół litra wody, albo napar z suszonych liści orzecha włoskiego - 4 łyżki gotować w litrze wody.

- Wywar z kory dębowej, gotowanej w niewielkiej ilości wody, służy do kąpieli dłoni i stóp oraz do przemywania okolic pod pachami.

- Przeciwpotnie działa również hyzop lekarski, który najlepiej dodawać do sałatek, sosów i surówek.