To nowy trend, uwielbiany przez kobiety i mężczyzn na całym świecie. Mowa o byciu eko. Nie chcemy kupować już produktów z GMO, zamiast tego chodzimy na małe targi, gdzie bez problemu dostajemy świeże jajka, owoce, warzywa czy mięso. Nie wybieramy też samochodów, które emitują dużo dwutlenku węgla, rezygnujemy z plastikowych siatek, aluminiowych puszek, czy niebiodegradowalnych butelek.

Teraz moda na bycie eko dotarła również do środków do higieny intymnej. W Polsce dostępne są całkowicie naturalne produkty GingerOrganic (podpaski, tampony i wkładki). Jeśli więc przywiązujemy tak dużą wagę do tego, co jemy, jakim autem jeździmy, czy jakich kremów używamy, to czy powinnyśmy również zacząć zwracać uwagę na środki do higieny intymnej, z których korzystamy?

GingerOrganic - co to takiego?

Ginger Organic to certyfikowane, organiczne produkty (podpaski, wkładki, tampony) do higieny intymnej dla kobiet. Producent zapewnia, że wszystkie wykonane są z czystej, certyfikowanej, organicznej bawełny i niczego więcej, bez żadnych syntetycznych składników, substancji chemicznych, chloru, dioksyn, pestycydów, GMO oraz silnie alergizujących składników zapachowych.

GingerOrganic jest jedyną na świecie marką organicznych produktów do higieny intymnej dla kobiet, która otrzymała aż pięć najważniejszych, międzynarodowych certyfikatów: Nordic Ecolabel, ECOCERT, AllergyCertified, FSC, GOTS. (więcej na www.4organic.pl)

Produkty GingerOrganic znajdziesz w każdym Rossmannie!

Czy produkty GingerOrganic są lepsze od tradycyjnych podpasek, wkładek i tamponów?

Doktor nauk medycznych, specjalistka ginekologii i położnictwa Ewa Kurowska przekonuje, że produkty GingerOrganic nie podrażniają okolic intymnych. Uważa, że klasyczne podpaski mogą podrażniać, wysuszać śluzówkę okolic intymnych, czy wywoływać alergie ze względu na to, że są bielone chlorem. Podkreśla też, że szkodzą chemiczne pochłaniacze wilgoci, którymi nasączone są podpaski i wkładki, substancje zapachowe i barwniki kolorowych nadruków, które są najsilniejszymi znanymi alergenami.

Klasyczne podpaski mogą wysuszać śluzówkę okolic intymnych, wywoływać alergie. Szkodzą chemiczne pochłaniacze wilgoci, którymi nasączone są podpaski i wkładki, substancje zapachowe i barwniki kolorowych nadruków, które są najsilniejszymi znanymi alergenami. Bielenie chlorem nasila negatywne reakcje ze strony skóry i błon śluzowych. Stosowanie do higieny intymnej środków, które osłabiają naszą barierę immunologiczną sprzyja infekcjom, a te mogą skutkować nawet problemami z zajściem w ciążę. Dlatego niezwykle ważna jest właściwa higiena. W najbardziej intymne i delikatne miejsca przez lata aplikujemy produkty, nie znając ich składu.

Producent podkreśla też, że dziewczyny i kobiety po zmianie tamponów na naturalne przestają odczuwać bóle związane z miesiączką takie jak ból menstruacyjny, zawroty głowy, czy nudności. Potwierdzają to również wypowiedzi kobiet z mediów społecznościowych:

Myślałam, że ból przy użyciu tamponów wynika z jakiegoś ucisku na nerw. Kupiłam (tampony) z czystej bawełny i bólu po prostu nie ma! Ciężkie dni przestały być uporczywe! - komentuje jedna z użytkowniczek social mediów

A ty, używałaś już produktów GingerOrganic?

