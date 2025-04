13 z 14

Rumianek pospolity

Zadomowiony na polach, łąkach. Kwitnie od maja do jesieni. Wypukłe dno koszyczka kwiatu jest wewnątrz puste. To najważniejsza cecha odmiany leczniczej. Rumianek zawiera olejek eteryczny, kumaryny (działają przeciwbólowo), azulen (przeciwzapalnie).

Kiedy zbierać

Gdy kwiaty skierowane są ku górze lub prostopadle do szypułki. Suszy się je w zacienionym, przewiewnym miejscu w temperaturze do 35 stopni C.

Działanie

Przeciwzapalne, przeciwskurczowe, przeciwbakteryjne, słabo żółciopędne, przeciwuczuleniowe. Rumianek stosuje się w stanach zapalnych przewodu pokarmowego, chorobie wrzodowej, skurczach żołądka i jelit. Zewnętrznie przy schorzeniach skóry, jamy ustnej i dziąseł.

Kuracja

Na kłopoty skórne. Zrób napar do kąpieli: 150 g kwiatów zalej 5 l wody i podgrzewaj do wrzenia. Przecedź, wlej do wanny napełnionej do połowy wodą. Kąp się przez 20 minut.