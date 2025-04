Podświadomość a świadomość

Idee powstają w świadomej części umysłu, która przekazuje je następnie do podświadomości, ta zaś natychmiast reaguje na daną myśl i zaczyna ją wcielać w życie. Świadomość tworzy wrażenie, natomiast podświadomość realizuje wyrażenie. To świadomość decyduje zawsze, co ma zostać wykonane, a podświadomość dostarcza energii, która to umożliwia. Ty, dusza, masz możliwość tworzenia pewnych idei, podejmowania decyzji, budowania wyobrażeń, ale nie posiadasz mocy sprawczej, by wcielić je w czyn.

Jak działa podświadomość?

Podświadomość nie posiada możliwości rozumowania, analizowania, oceniania, selekcji, negacji czy odrzucania jakiejkolwiek idei, która zostanie jej dostarczona. Wybór idei musi następować na poziomie świadomości, ponieważ kiedy już zostaną one przez świadomość zaakceptowane, trafiają do podświadomości i zagnieżdżają się tam na dobre, niezależnie od tego, czy są prawdziwe czy fałszywe, słuszne czy też nie. Sekret utrwalania sił takich idei w podświadomości wygląda bardzo prosto: Jeśli jest ona logiczna, trafia do podświadomości, a kiedy już się tam zakorzeni, nie masz wyboru! Pamiętaj tylko, że „logiczna” niekoniecznie oznacza prawdziwa. Chodzi po prostu o to, że nie można jej obalić za pomocą aktualnego stanu wiedzy świadomej części umysłu, w związku z czym zostaje ona zaakceptowana, trafia do podświadomości i staje się cząstką konstrukcji umysłowej danego człowieka.

Czy mogę wywołać raka?

Ponieważ podświadomość nie jest w stanie odrzucić czy zanegować przekazanych jej przez świadomość idei, jeśli będziesz jej ciągle powtarzać, że ta czy tamta rzecz jest dla Ciebie szkodliwa i może spowodować zawał serca albo wywołać raka, czy też jaka tam jeszcze inna destrukcyjna idea przyjdzie Ci do głowy, Twoja podświadomość zacznie w końcu wprowadzać Twoje polecenia w życie. Jeśli wciąż przekazujesz swojej podświadomości, że jesteś nieudolny, pełen obaw, niekompetentny, skazany na niepowodzenia finansowe i podobne problemy, Twoja podświadomość się dostosuje i zabierze za wypełnianie Twoich rozkazów.

Gdyby podświadomość potrafiła odrzucać pewne założenia, wybierając tylko te dobre dla naszego zdrowia i rozwoju, nigdy byśmy nie chorowali, nie ponosili porażek, zawsze bylibyśmy zadowolonymi, zdrowymi i pełnymi kompetencji osobami, tyle że nie mielibyśmy wolnej woli. Wszyscy bylibyśmy do siebie podobni, ponieważ nasza podświadomość wybierałaby tylko konstruktywne, pozytywne idee, odrzucając całą resztę. Nie na tym jednak polega rola podświadomości. Dusza (świadomość) musi kierować całą osobowością i to właśnie do niej należy zadanie wyboru właściwych, pozytywnych i zdrowych idei, których urzeczywistnienie chciałaby ujrzeć w naszym życiu.

Rola podświadomości w życiu

Idee trafiające do podświadomości mogą pochodzić albo od innych ludzi, albo też z naszej własnej świadomości, gdzie się zrodziły. Najważniejsze to pamiętać, że idee czy pojęcia tkwią w podświadomości każdego człowieka i, jeśli mają charakter negatywny, wcześniej czy później staną się źródłem emocjonalnych i zdrowotnych problemów. Podświadomość to taka szara eminencja w naszym życiu, źródło jego dynamicznej energii. Otrzymuje od świadomości wrażenia myśli i pragnień, po czym nieuchronnie wyraża je poprzez fizyczność naszego ciała, ale również nasz charakter i nasze życie. Podświadomość to wspaniały wewnętrzny świat, od którego wszystko się zaczyna. To, co tam zaprogramowane, rządzi naszym życiem!

Na podstawie „Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęście”, Marta Hiatt, wyd. Helion, 2010

