Pokonaj grypę naturalnie

Grypa jest chorobą wirusową, która bardzo osłabia naszą odporność i nierzadko pozostawia po sobie ślady w różnych narządach. Dzieje się tak, ponieważ mamy tendencję do niedoleczenia chorób, przeciążania się bezpośrednio po ustąpieniu ich objawów. To prędzej czy później odbije się na całokształcie zdrowia.

Grypa w zależności od rodzaju jest leczona środkami przeciwwirusowymi. Objawy grypy zostały już opisane wcześniej w artykule „Przeziębienie czy grypa?” (tutaj).

Lekarz w celu zapobieżenia ewentualnym pogrypowym infekcjom bakteryjnym, przepisuje antybiotyki. Zwykle jednak starcza leczenie objawowe w postaci środków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, udrażniających nos, łagodzących kaszel lub ułatwiających odpluwanie wydzieliny. Do tego wszystkiego dołącza się leczenie spoczynkowe – w łóżku, pod kołdrą.

Objawy łagodnej grypy możemy uśmierzać domowymi sposobami. Gdy jednak daje ona silne dolegliwości, konieczne jest stosowanie leków. Poniżej kilka naturalnych sposobów, które mogą pomóc przejść przez okres chorowania:

Działanie przeciwgorączkowe

Możemy zastosować okłady na czoło, które systematycznie w razie nagrzania materiału trzeba zmieniać. Warto pić napary ziołowe, np. z lipy i owoców malin, które działają napotnie. Napoje nie powinny być gorące, a letnie. Konieczne jest również spożywanie płynów w celu uzupełnienia ich stres podczas wzmożonej potliwości. Może być to woda mineralna, źródlana, słabe herbaty, rozcieńczone soki owocowe. Płyny o temperaturze pokojowej także pomogą w obniżeniu temperatury ciała.

Działanie przeciwbakteryjne i poprawiające odporność

Od dawna potwierdzano przeciwbakteryjne działanie czosnku i cebuli. Można je spożywać na kanapce, bądź w formie napoju np. szklanka mleka z dwoma rozgniecionymi ząbkami czosnku. Trzeba pamiętać, że czosnek i cebula są ciężkostrawne i w nadmiernej ilości upośledzają funkcjonowanie wątroby, dlatego też nie wolno z nimi przesadzać.

Na poprawienie odporności i walkę z infekcjami wpływa podaż witaminy C. Naturalnie znajdziemy ją w cytrusach, kiwi, jabłkach, żurawinie, dzikiej róży i porzeczkach. Warto zamiast czarnej herbaty pić herbatki owocowe, które po przestygnięciu osładzamy miodem.

Działanie udrażniające nos

Dobrym, lecz krótkotrwałym sposobem na zatkany nos są inhalacje. Można je wykonać bardzo prosto: do niewielkiej miski nalać wrzątku, dodać albo kilka kropli któregoś z następujących olejków eterycznych – sosnowy, mentolowy lub eukaliptusowy, albo kilka łyżeczek soli kuchennej albo zioła – szałwię, miętę lub rumianek. Opary wdychamy przez około 10-15 minut. Dobrze jest stworzyć sobie „komorę” między głową a miską, przykrywając głowę ręcznikiem.

Istotny jest także mikroklimat w mieszkaniu. Powietrze nie może być za suche, toteż warto używać nawilżaczy powietrza. Temperatura w pokojach powinna wynosić około 20°C. Należy również pamiętać o wietrzeniu mieszkania, ale pod nieobecność w danym pomieszczeniu osoby chorej.

Działanie łagodzące kaszel

Znany nam wszystkim od lat jest syrop z cebuli. Przez jednych uwielbiany, przez innych znienawidzony z racji swojego specyficznego smaku i zapachu. Przyrządzamy go następująco:

kroimy cebulę w plasterki

umieszczamy warstwowo w słoiku zasypując kolejną warstwę cukrem

odstawiamy na kilka dni, aż cebula puści soki

odcedzamy syrop i przelewamy do butelki

przechowujemy w lodówce

Syrop ten stosujemy kilka razy dziennie po dwie łyżeczki. Innymi czynnikami wpływającymi łagodząco na kaszel są wyżej opisane działania udrażniające nos.

Wydzielinę z nosa i dróg oddechowych możemy „rozcieńczać” przy okazji nawadniania organizmu. Odwodnienie, które może towarzyszyć gorączce, także wpływa zagęszczając na konsystencję wydzielin z układu oddechowego, a także powoduje wysychanie śluzówek.

Działania łagodzące podrażnienie gardła

Ból i podrażnienie gardła jest dla nas bardzo uciążliwe, ponieważ utrudnia przyjmowanie pokarmów, a nawet płynów. Dlatego warto najpierw zadbać o prawidłowe nawodnienie, płynami ciepłymi lub letnimi, a następnie podjąć się ochrony błony śluzowej. Niezawodny okazuje się tu napar z siemienia lnianego, ciepłe (nie gorące) mleko z masłem i miodem, oliwa z oliwek i inne tłuszcze.

Podczas grypy żywienie ma ogromne znaczenie. Nie może być ciężkostrawne z uwagi na gorączkę i osłabienie organizmu, ale musi dostarczać wszelkich składników pokarmowych. Więcej na temat żywienia w gorączce znajduje się tutaj i tutaj.

Pamiętajmy, że grypa to podstępna choroba, której powikłania prowadzą do śmierci. Najlepiej ją wyleżeć w łóżku i wypoczywać. Kiedy gorączka i inne dolegliwości nasilają się, trzeba udać się do lekarza lub zamówić wizytę domową!



Katarzyna Ziaja