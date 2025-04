Pokonaj przesilenie wiosenne ziołami!

Przesilenie wiosenne to szereg reakcji naszego organizmu na zmiany zachodzące w środowisku wraz z nadejściem wiosny. Przyzwyczajeni do warunków panujących zimą musimy na nowo przystosować się do wyższej temperatury czy większej aktywności fizycznej. Nieprzyjemne objawy przesilenia wiosennego można zwalczyć za pomocą ziół.