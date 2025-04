To nie tylko chwast. Pokrzywa od setek lat słynie z właściwości leczniczych! A teraz jest jej zatrzęsienie!

Działa moczopędnie, więc jest niezastąpiona w walce z chorobami układu moczowego. Pomaga także m.in. w leczeniu dny moczanowej, anemii, zapobiega wypadaniu włosów, reguluje trawienie.

Zrywamy całe pędy młodej pokrzywy, myjemy, kroimy i odciskamy sok w sokowirówce. Potem można go przechowywać w lodówce do 3 dni. Sok stosuje się 2 razy dziennie po 20 ml (przed śniadaniem i przed snem). Pomaga w przypadku anemii, kłopotów z żołądkiem i pęcherzem.

Nalewka z korzenia pokrzywy

Korzeń myjemy, kroimy. Wkładamy do słoika, zalewamy spirytusem i odstawiamy na 2 tyg. Stosujemy do nacierania skóry głowy, by wzmocnić włosy.