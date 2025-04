Swoje działanie lecznicze pokrzywa indyjska zawdzięcza zawartej w niej forskolinie. Pozyskuje się ją z liści. Na rynku można znaleźć preparaty zawierające sproszkowane liście pokrzywy indyjskiej lub samą forskolinę.

Pokrzywa indyjska:

Forskolina została przebadana naukowo. Dowiedziono, że działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, hamuje reakcje autoimmunologiczne i antydepresyjnie.

Niegdyś medycyna ajurwedyjska, teraz wiadomo że słusznie, polecała pokrzywę indyjską w zakażeniach, do łagodzenia bólu, na choroby serca, problemy ze strony układu pokarmowego, ale też na otyłość, choroby układu oddechowego (astma), a także nadciśnienie tętnicze, jaskrę i łuszczycę.

Obecnie niektórzy używają jej do walki z chorobą Hashimoto i, podobnie jak w medycynie ajurwedyjskiej, do poprawiania krążenia krwi, wzmacniania naczyń wieńcowych i do regulowania pracy serca. Pojawiają się tez informacje, że forskolina może pomagać w walce z chorobą nowotworową, ale jak na razie brak jest badań potwierdzających skuteczność takiej terapii.

Podobnie jest z działaniem odchudzającym pokrzywy indyjskiej – nie ma naukowego potwierdzenia takiego wpływu forskoliny na organizm.

Wiadomo, że forskolina stosowana u kobiet przez 3 miesiące nie wywołała żadnych skutków ubocznych. Jednak ze względu na działanie przeciwzakrzepowe, nie poleca się jej kobietom w ciąży – wzrasta ryzyko poronienia i krwotoków. Pokrzywy indyjskiej nie powinny także przyjmować osoby z nadczynnością tarczycy, gdyż forskolina stymuluje jej, i tak już wzmożone, działanie.

Warto też pamiętać, że stosowanie pokrzywy indyjskiej z innymi ziołami czy lekami nie zostało przebadane, więc do końca nie wiadomo czy i jakie skutki uboczne może spowodować przyjmowanie forskoliny z innymi suplementami lub lekarstwami.

Ponieważ w dostępnych preparatach jest proszek z liści albo forskolina, należy stosować się do zaleceń znajdujących się na opakowaniu. Najczęściej przyjmuje się ją w postaci naparów lub nalewek przygotowanych na bazie alkoholu.

