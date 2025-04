Pokrzywa - niezłe z niej ziółko

Pieczenie, swędzenie, piekące bąble na ciele... z tym najczęściej kojarzy nam się pokrzywa. W związku z tym nie podejrzewamy jej o dobroczynne działanie i nie korzystamy z jej cennych właściwości.

A szkoda, bo roślina ta, ograbiając ziemię z wielu biopierwiastków i witamin, gromadzi w sobie prawdziwy skarbiec minerałów, uzupełnia niedobory tych składników w organizmie. Już w starożytności poznano się na jej leczniczej mocy i stosowano ją jako środek na krwawienia i rany. Bicie pokrzywami było z kolei popularnym ludowym sposobem leczenia artretyzmu i reumatyzmu.

Pokrzywa jest skutecznym środkiem moczopędnym i pobudzającym krążenie. Zaleca się ją w schorzeniach dróg moczowych i kamicy nerkowej. Udowodniono, iż substancje zawarte w pokrzywie uwalniają organizm z toksyn, pomagają oczyścić go z kwasu moczowego, usprawniają pracę wątroby i przeciwdziałają nadmiernej potliwości. Bogate w składniki pokarmowe liście są dobrym środkiem zastosowania ogólnego. Ekstrakty z pokrzywy wykorzystuje się przy osłabieniu organizmu, niedomaganiach ze strony układu pokarmowego i anemii. Wyciągi z pokrzywy zapobiegają natomiast cukrzycy, obniżając poziom glukozy we krwi i pobudzając czynność wydzielniczą trzustki. Pokrzywa korzystnie wpływa również na skórę i włosy zmniejszając łojotok i łupież. To jedno z najbardziej wszechstronnych ziół. Stosuje się ją zarówno w celach leczniczych, kosmetycznych, jak i kulinarnych.

Liście tej rośliny zawierają m. in flawonoidy, garbniki, fitosterole, karotenoidy, witaminy C, K, B2 i szereg składników mineralnych takich jak : wapń, magnez, żelazo, fosfor, mangan, cynk i krzem.

By oczyścić organizm z toksyn zaleca się przeprowadzenie kuracji pokrzywowej bogatej w witaminy i minerały. Napary z pokrzywy wypijane codziennie będą stanowiły dobre uzupełnienie zbyt ubogiej diety.

Agata Dudkiewicz