Nasze rady są przeznaczone nie tylko dla osób zagrożonych chorobą. Są adresowane do każdego.

Przez żołądek do serca

Podczas badania przeprowadzonego z udziałem 3900 osób naukowcy z Harvardu odkryli, że pacjenci, którzy regularnie jedzą śniadanie, są o 44 procent mniej zagrożeni nadwagą. O 41 procent spada też u nich ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II, która często prowadzi do chorób serca.

Pij sok z żurawiny

Badania dowodzą, że u pacjentów pijących przez miesiąc trzy szklanki soku dziennie poziom dobrego cholesterolu HDL wzrósł o 10 procent. Tym samym ryzyko

zachorowania na serce spadło o 40 procent. Najlepszy jest sok naturalny o jak najwyższej zawartości żurawiny.



Nie chodź z pustym żołądkiem

Według „British Medical Journal” ludzie jedzący przynajmniej sześć małych posiłków dziennie mają o 5 procent niższy poziom cholesterolu we krwi niż osoby, które spożywają jedynie dwa duże posiłki.



Używaj miodu zamiast cukru

Naukowcy z Uniwersytetu w Illinois odkryli, że miód ma silne działanie przeciwutleniające, które pomaga w walce z chorobami układu krążenia. Cukier obniża poziom cholesterolu HDL i zwiększa ryzyko chorób wieńcowych.



Idź po ryby

Zwłaszcza morskie. Zawarte w nich tłuszcze omega-3 wzmacniają mięsień sercowy, obniżają ciśnienie krwi, zapobiegają powstawaniu skrzepów. Bardzo cenne są też występujące w mięsie tuńczyka proteiny, które redukują niebezpieczeństwo chorób serca, także niedokrwiennej.

Jedz gorzką czekoladę

Kakao zawiera flawonoidy, które rozrzedzają krew i zmniejszają ryzyko zakrzepów. Ponadto przynajmniej 1/3 obecnych w czekoladzie tłuszczów stanowi tłuszcz, który jest równie zdrowy jak ten jednonienasycony z oliwy.

Nie bój się ketchupu

Likopen zawarty w pomidorach (jeszcze silniej działa w postaci przetworzonej) zapobiega powstawaniu złogów cholesterolu na ściankach naczyń krwionośnych. Nie żałuj sobie sosu pomidorowego do spaghetti i innych potraw.

Jedz siemię lniane

To naturalne źródło tłuszczów omega-3 dla osób, które nie lubią ryb.

Pokochaj grejpfruty

Jeden owoc dziennie może zredukować ryzyko zwężania naczyń krwionośnych, zmniejszyć stężenie złego cholesterolu o ponad 10 procent i pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi.



Bądź wegetarianinem na pół etatu

Naukowcy z ośrodka w Toronto odkryli, że pacjenci, którzy wzbogacili swoją codzienną dietę o kilka składników potraw wegetariańskich, np. produkty pełnoziarniste, orzechy, fasolę czy tofu, w ciągu miesiąca obniżyli poziom swojego cholesterolu LDL o prawie o 30 procent.

Gotuj fasolę

Zawiera sporo kwasu foliowego obniżającego poziom homocysteiny. Obfituje też w rozpuszczalny błonnik, który obniża poziom cholesterolu.

Skrop sałatkę oliwą z oliwek

To dobre źródło tłuszczów jednonienasyconych, które powstrzymują utlenianie cholesterolu LDL, co jest niebezpieczne dla naczyń krwionośnych.

Wybierz się na jagody

I na truskawki, maliny, borówki amerykańskie. Wszystkie te owoce mają mnóstwo kwasu salicylowego. Tę samą skuteczną broń przeciwko chorobom serca znaleźć można także w aspirynie.

Zadbaj o dietę bogatą w potas

Wrzuć do muesli plasterki banana. Ugotuj szpinak. Upiecz ziemniaki. Wszystkie te produkty zawierają sporo potasu. Badania wykazały, że jego niedobór może powodować wzrost ciśnienia krwi. Potas jest też w rodzynkach, pomidorach, morelach.



Smaruj grzanki dżemem

Zwłaszcza z czarnej porzeczki. Ta zawiera kwercetynę – przeciwutleniacz, który chroni naczynia krwionośne i serce przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Wybieraj pieczywo pełnoziarniste

Mąka z pełnego przemiału zawiera dużo błonnika, który skutecznie obniża poziom cholesterolu.

Wypij drinka co drugi dzień

Ostatnie testy wykazały, że 4 drinki tygodniowo zmniejszają ryzyko zawału. Mała ilość alkoholu podnosi poziom cholesterolu HDL, rozrzedza krew, zmniejsza prawdopodobieństwo powstawania zakrzepów.



Patrz w serce

- Śmiej się dużo. Badacze z Harvardu przez 10 lat poddawali testom 1300 zdrowych osób. Wynika z nich, że optymiści są o połowę mniej narażeni na dolegliwości sercowe niż pesymiści.

- Kup psa. Codzienny kontakt z psem lub kotem działa jak lekarstwo. Mówienie do psa (np. „dobry piesek, kochany piesek”) albo wyrażanie złości („coś ty narobił?”) powodują, że serce lepiej radzi sobie ze stresem, który często prowadzi do chorób serca.

- Chodź spać przed północą. Z trwających 10 lat badań, którymi objęto

70 000 kobiet wynika, że ośmiogodzinny sen zmniejsza ryzyko zachorowań na serce o 40 procent. Osoby zmęczone mają wyższy poziom fibrynogenu – białka, którego nadmiar ma szkodliwy wpływ na krążenie.

Pamiętaj też, że najwartościowszy dla zdrowia jest sen przed północą.

- Śpij w ciszy. Albo w uszy wkładaj zatyczki. Niemieccy uczeni odkryli, że śpiąc w pomieszczeniach, gdzie poziom hałasu wynosi ok. 55 decybeli (to tyle, ile „produkuje” np. włączona pralka lub młynek do kawy), narażamy się na problemy z ciśnieniem.

- Oglądaj horrory. Wszystko, co powoduje szybsze bicie serca – thrillery, koncerty, dobre książki, nawet zakochanie się – również wzmacnia serce, co wykazały badania naukowców z Beth Israel Deaconess Medical Center. Nagły skok bicia serca (jeśli nie zdarza się często) jest jak naciśnięcie przycisku „reset” w komputerze.

Trenuj z sercem

- Ćwicz intensywnie. Każde regularnie wykonywane ćwiczenie fizyczne, które jest okupione sporym wysiłkiem, zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia, nawet jeżeli przeznaczasz na ruch tylko od 5 do 10 minut dziennie.

- Trenuj brzuch. Silne mięśnie brzucha to więcej masy mięśniowej, a mniej tłuszczu w talii. Ten ostatni zwiększa ryzyko chorób serca.

- Wybierz schody albo spacer. Naukowcy z Uniwersytetu Tennessee w USA udowodnili, że osoby, które robią każdego dnia ok. 4000 dodatkowych kroków, obniżają ciśnienie krwi.

Sztuka rezygnacji

- Ogranicz sól. 20-letnie badania prowadzone przez „Journal of the American Medical Association” dowiodły, że mężczyźni z nadwagą, spożywający dużo soli, są bardziej narażeni na nadciśnienie i choroby serca.

- Stop po drugiej filiżance. Holenderscy naukowcy doszli do wniosku, że u osób pijących regularnie 4 filiżanki kawy dziennie poziom szkodliwej dla serca homocysteiny jest o 11 procent wyższy niż u tych, które nie piją kawy.

- Odstaw diety-cud. Badacze z Uniwersytetu Michigan wykazali, że szybkie zmiany wagi (na skutek diet-cud) osłabiają serce i powodują gorszy przepływ krwi.

To ważne! Wszystkie zmiany trybu życia wprowadzaj stopniowo i rozsądnie. Nie forsuj organizmu. Twoje serce będzie Ci za to wdzięczne i naprawdę na tym skorzysta. W tym miesiącu możesz zacząć od pierwszych 10 zasad. Wybierz je sama. Dopiero gdy staną się już nawykiem, sięgnij po kolejne. Nie zniechęcaj się. Pierwsze efekty zmian w swoim życiu odczujesz za kilka miesięcy.

