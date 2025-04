Jednym z najlepszych sposobów, które pomogą skontaktować się ze swoim sercem, jest zrelaksowanie ciała i umysłu. Trudno usłyszeć głos serca, jeśli jesteś zestresowany i napięty. Kiedy twoja uwaga jest zorientowana na zewnątrz. Im bardziej oddalamy się od samego siebie, tym bardziej głos serca jest stłumiony, praktycznie niesłyszalny.

Reklama

Jak zmniejszyć napięcie ciała i umysłu?

Jeśli twój umysł jest napięty i przeciążony (napięcie psychiczne wynika z analizowania problemów, zamartwiania się, negatywnych myśli, czarnowidzenia), masz małą kontrolę nad swoimi myślami. Na tym poziomie jesteś daną emocją, utożsamiasz się z nią w pełni, trudno ci zdystansować się do niej. A więc tracisz często dużo pozytywnej energii życiowej na doświadczanie gniewu, smutku.

Aby się zdystansować, warto zastosować jakaś technikę wglądu wewnętrznego. Może to być ćwiczenie oddechowe, medytacja, relaksacja. Kiedy doświadczasz relaksu, twój mózg pracuje na częstotliwości alfa lub theta. Poziom hormonów stresu obniża się i dosłownie zmienia się twoje samopoczucie. Techniki te nie są więc tylko relaksacją ciała, ale również umysłu. Relaks to brama do lepszego kontaktu ze sobą, do odczuwania swoich prawdziwych uczuć, potrzeb, pragnień serca.

Na czym polega głęboki relaks?

Nasz mózg pracuje w zakresie czterech fal mózgowych:

beta – rozproszony umysł, chaos myślowy, niepokój, napięcie fizyczne i psychiczne, aktywność umysłowa;

alfa – umysł chłonny jak gąbka, wysoka kreatywność, odprężenie fizyczne i psychiczne , dobre samopoczucie;

, dobre samopoczucie; theta – głęboki wgląd wewnętrzny, skupienie, bardzo głęboka relaksacja;

delta – sen.

Jeśli często jesteś w stanie beta, masz trudny dostęp do siebie, do odczuwania wnętrza, jesteś wówczas bardziej sterowany z zewnątrz, podatny na bodźce zewnętrzne, a więc innych ludzi, ich opinie, krytykę, na świat zewnętrzny, na reklamy. Kiedy twój umysł odpręża się i zaczyna pracować na falach alfa, odzyskujesz kontakt ze sobą, słyszysz lepiej swój wewnętrzny głos, który nie jest już zagłuszany przez świat zewnętrzny, nie jesteś tak rozproszony. Potrafisz selekcjonować wiedzę, łatwiej ci odrzucić pewne treści, masz bardziej rozwinięty zmysł autorefleksji (czy to mi się przyda? czy ta rozmowa jest dla mnie wartościowa? czy bycie na tym spotkaniu jest dla mnie ważne?). Twój umysł jest bardziej kreatywny.

Głębszy stan wglądu wewnętrznego odczuwasz, będąc w stanie theta – na pograniczu jawy i snu. Osiągalne jest to podczas relaksacji i medytacji. Masz dostęp do treści z podświadomości oraz łatwiej ci skontaktować się ze swoim wyższym ja – wyższą jaźnią.

I wreszcie delta, stan snu. Kiedy podczas relaksu zdarzy ci się zanurkować tak głęboko, będzie to bardzo dobry sen, nawet jeśli trwa tylko 3-5 minut.

Warto wiedzieć: Czym jest medytacja, a czym relaksacja?

Jak zrelaksować ciało i umysł?

Jedną z najskuteczniejszych technik pozwalających na głębokie odprężenie ciała i umysłu jest relaksacja, najlepiej w pozycji leżącej. W kulturze zachodniej prekursorami relaksacji są Edmund Jacobson i Johannes Heinrich Schulz, którzy inspirowali się hatha-jogą oraz ogólnie dalekowschodnim podejściem do pracy z ciałem i umysłem. Jeśli chcesz praktykować relaksacje, zacznij od zapisania się na specjalistyczne zajęcia lub warsztaty technik relaksacyjnych, albo kup płytę z relaksacją.

Kiedy jesteśmy w stanie odprężenia, łatwiej dochodzi do harmonijnego połączenia między sercem i mózgiem. W stanie relaksu mamy dobre samopoczucie, ciało jest zrelaksowane, umysł również. Dlatego nie mamy ochoty zakłócać tego stanu negatywnym myśleniem.

Co się dzieje podczas relaksu?

Rozluźniają się mięśnie.

Spowalnia oddech .

. Obniża się ciśnienie krwi.

Obniża się poziom adrenaliny i kortyzolu we krwi.

Zmniejsza się napięcie psychiczne .

. Regeneruje się układ nerwowy.

Zwiększa się odporność organizmu.

organizmu. Zostaje spowolniony bieg myśli.

Wzrasta poziom kreatywności umysłowej.

Im częściej będziesz wchodzić w stan alfa, tym lepszy będziesz mieć kontakt ze swoimi uczuciami, z ciałem. Zwiększy się twoja odporność na stres. Zmieni się perspektywa widzenia stresujących sytuacji. Będziesz wyraźniej słyszał głos intuicji pochodzący z serca.

Reklama

Oddech i wizualizacja

Jeśli nie masz czasu na relaksację w pozycji leżącej, możesz zrobić ćwiczenie na siedząco. Świadomie rozluźniaj mięśnie ramion i barków. Poczuj ich przyjemny ciężar. Zrób kilka głębokich wdechów i wydechów, uruchamiając mięśnie klatki piersiowej. Wyobrażaj sobie, że wypuszczasz napięcie i stres.

Bardzo pozytywną techniką relaksacji jest wizualizacja. Polega ona na korzystaniu ze swojej wyobraźni. Zatem, wyobraź sobie, że znajdujesz się w pięknym miejscu na łonie natury. Takim, w którym lubisz przebywać, w którym czujesz się najlepiej. Mózg nie odróżnia tego, co dzieje się w rzeczywistości, od tego, co sobie wyobrażasz. Kiedy oczami wyobraźni widzisz piękną przyrodę: góry, morze, błękit nieba – obrazy te uruchamiają pozytywne odczucia. Dla twojego mózgu wszystko dzieje się teraz.

Polecamy: Jak wykonywać wizualizacje?

Fragment książki "Inteligencja serca. Jak otworzyć serce i doświadczać miłości" (Studio Astropsychologii, 2013). Tytuł, lid pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.