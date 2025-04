Pozbądź się stresu za pomocą masażu

Gdy zdamy sobie sprawę, że żyjemy w notorycznym stresie, jest już za późno, by radzić sobie samemu. Musimy wtedy zastanowić się nad opanowaniem stresu, aby nie był dla nas problemem. Powinniśmy zgłosić się do gabinetu masażu - do fizjoterapeuty, który pomoże nam pozbyć się skutków stresu.

Reklama

Fizjoterapeuta wykona dobroczynny masaż relaksacyjny, który jest efektywnym sposobem na przywrócenie równowagi i wewnętrznego spokoju. Pozwala pozbyć się napięć, przywraca energię, dzięki której lepiej radzimy sobie z natłokiem problemów.

Stres dnia codziennego

Współczesne życie przysparza człowiekowi coraz więcej sytuacji stresowych. Narzekanie na zbyt szybkie tempo nie jest niczym nowym. Zagrożenie kryje się w nadmiarze pracy i obowiązków. Do tego dochodzi poczucie, że nie zdążymy zająć się wszystkim do czego czujemy się zobowiązani. Wymagająca praca, obowiązki rodzinne, pilnowanie terminu kredytów, podatków, przeglądów samochodowych. Lista codziennych czynności, które musimy wykonać wydłuża się. Popadamy w depresje, gdyż chcemy wszystko kontrolować i zbyt wiele zrobić na raz. Nasz organizm większość czasu nastawiony jest na zbyt wysokie obroty. Przyspieszenie biologicznych rytmów snu, wypoczynku, pracy zakłóca wewnętrzną stabilność. A niemożliwość spełnienia wszystkich obowiązków prowadzi do stresu i frustracji. I tak jesteśmy w ciągłym biegu nie dając sobie chwili na odpoczynek. Wpadamy w spiralę stresu, która wyniszcza nasz organizm i pogarsza jakość naszego życia. Jesteśmy wiecznie przemęczeni i nie potrafimy efektywnie się zrelaksować. Dlatego powinniśmy zadbać o to, by wygospodarować co najmniej półtorej godziny w tygodniu aby poświęcić je dla swojego zdrowia. Umówić się na masaż, wyłączyć telefon, położyć na kozetce, wziąć głęboki oddech i poddać się kojącemu zabiegowi.

Masaż relaksacyjny

Masaże stanowią najstarszą formę sztuki medycznej i obecnie stanowią nieodzowny element profilaktyki zdrowia. Coraz więcej osób korzysta z usług masażystów, od dwóch do czterech razy w miesiącu w ramach regularnego dbania o swoje ciało.

Rodzajów masażu, które uwalniają od stresu dostępnych na rynku jest całe mnóstwo. Należy wymienić technikę masażu relaksacyjnego opartego na szwedzkim masażu klasycznym, polegającym na rozcieraniu napięć w mięśniach; masaż gorącymi kamieniami – łączący technikę masażu ciepłym kamieniem na aromatycznym olejku wraz z refleksologią, hinduską ajurwedą i elementami akupresury; masaż tajski wykonywany przez ubranie, bez użycia olejków, polegający na naciąganiu i uciskaniu poszczególnych części ciała; oprócz tych podstawowych technik możemy znaleźć całe spektrum zabiegów przy użyciu przeróżnych ziół, olejów i preparatów, masaże bambusem, z użyciem czekolady i chińskich baniek.

Terapia relaksacyjna poprzez masaż wspomaga walkę ze stresem i pomaga przywrócić stan równowagi organizmu. Wprowadza w dobroczynny stan odprężenia. Mózg przyspiesza wydzielanie endomorfiny i serotoniny, hormonów odpowiadających za dobre samopoczucie. Po masażu, który trwa od godziny do półtorej godziny wstajesz wypoczęty, zrelaksowany, oczyszczony i pełen energii do podejmowania nowych wyzwań. Ciało nauczone relaksu lepiej radzi sobie ze stresem w przyszłości.

Kiedy wybrać się na masaż

Ważna jest umiejętność rozpoznawania pierwszych objawów stresu. Gdy poczujemy napięcie w skroniach, w okolicach karku i obręczy barkowej, zauważymy przyspieszony oddech, obleje nas zimny pot czy zaczniemy mieć problemy z zasypianiem, powinniśmy już wtedy wizytę w dobrym gabinecie masażu i odnowy biologicznej, aby oddać się w ręce wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy pomogą nam uporać sobie z napięciami.

Później objawy stresu zamieniają się w przemęczenie, brak energii i problemy z koncentracją. Jeżeli na tym etapie nie zaczniemy walczyć ze stresem może on wywołać poważne skutki zdrowotne, takie jak:

chorobę serca

chorobę niedokrwienną,

zawał,

zaburzenie rytmu serca,

nadciśnienie tętnicze,

chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy,

wysoki poziom cholesterolu we krwi,

nerwice,

bezsenność,

obniżenie odporności,

zaburzenia miesiączkowania,

zaburzenia erekcji.

Stres, który gromadzi się w naszym organizmie, a który nie ma ujścia, doprowadza do nadszarpnięcia naszej kondycji fizycznej i psychicznej, przy długotrwałym działaniu niszczy nasze zdrowie. Dlatego nie czekajmy, aż dopadną nas poważniejsze objawy, zadbajmy o swoje zdrowie teraz.

Reklama

Magdalena Kupras

źródło: artelis.pl