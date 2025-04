Reklama

Poprawa odporności

Taka kuracja przyda Ci się jesienią, zanim rozpocznie się „sezon na przeziębienia”.

Wino rozmarynowe: weź garść świeżych liści rozmarynu, 2 kawałki kory cynamonowej, 5 goździków, łyżeczkę sproszkowanego imbiru, startą gałkę muszkatołową, butelkę czerwonego wina. Rozmaryn, cynamon i goździki włóż do słoja i lekko rozgnieć tłuczkiem. Dodaj imbir i gałkę muszkatołową. Wlej wino, zamknij słój i odstaw w chłodne miejsce na 7–10 dni. Przecedź wino przez gęste sito do dzbana, a potem przelej do wyjałowionej butelki i zatkaj korkiem. Pij kieliszek dziennie.



Sok pokrzywowy: zbierz młode pokrzywy rosnące na słońcu. Umyj je, zmiel w maszynce, odciśnij miazgę przez gęstą ściereczkę lub w sokowirówce. Sok możesz przechowywać w lodówce, ale nie dłużej niż 48 godzin. Codziennie pij łyżkę soku po jedzeniu. Po dwóch tygodniach zrób kilkudniową przerwę.



Przeziębienie

Sięgnij po rośliny działające napotnie i rozgrzewająco, gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki choroby.

Odwar przeciwgorączkowy: zmieszaj po 4 czubate łyżki ziół: kwiatu czarnego bzu i kwiatu lipowego oraz 3 łyżki suszonych owoców malin. Łyżkę stołową mieszanki zalej szklanką wody, gotuj na małym ogniu, pod przykryciem, 3–4 minuty. Odstaw na 10 minut, odcedź i pij ciepły odwar trzy razy dziennie 15 minut po jedzeniu.

Napary napotne

Z lipy: łyżeczkę kwiatów zalej filiżanką wrzątku; pij 3 razy dziennie.

Z bzu czarnego: 2 łyżeczki kwiatu zalej filiżanką wrzątku; pij 3 razy dziennie.

Kaszel

Możesz go złagodzić ziołowymi specyfikami, które jednocześnie zadziałają przeciwzapalnie i antybakteryjnie.

Napar przeciwkaszlowy: łyżeczkę kwiatu dziewanny i łyżeczkę liści podbiału zalej szklanką wrzątku. Przykryj i zaparzaj przez 15 minut. Pij po łyżce stołowej co 1–2 godziny.

Inhalacja: nalej do miski 1/2 litra wrzącej wody i dodaj 5 kropli olejku herbacianego, kroplę olejku sosnowego oraz tymiankowego albo napar z 2 łyżek mieszanki ziół (weź w równych ilościach koszyczek rumianku, tymianek oraz macierzankę) albo 5–8 kropli olejku eukaliptusowego. Pochyl nad miską głowę nakrytą ręcznikiem i przez kilka minut wdychaj parę.

Herbata z pierwiosnka lekarskiego: zalej filiżanką wrzątku 1 i 1/2 łyżeczki kwiatów, pozostaw do naciągnięcia. Pij 1–2 razy w ciągu dnia.

Syrop z tymianku: 50 g ziela zalej 200 ml wrzącej wody, po czym wymieszaj z 250 g miodu. Syrop przelej do butelki z ciemnego szkła, przechowuj w chłodnym miejscu. Łyżeczkę syropu pij 3 razy dziennie.

Ból gardła i chrypka

Jeśli objawy nie są zbyt silne i nie towarzyszy im wysoka gorączka, stosując środki roślinne, masz szansę powstrzymać chorobę.

Napar z podbiału: 1–2 łyżeczki ziela zalej filiżanką wrzątku i zostaw do naciągnięcia. Pij 2 razy dziennie.

Okład z szałwii: w bardzo ciepłym naparze (łyżka ziół na szklankę wrzątku, niech naciąga 5 minut) zamocz lnianą ściereczkę i owiń nią szyję. Dodatkowo zawiąż szalik, by utrzymać ciepło.

Płukanka z malwy: zalej filiżanką zimnej wody 3-4 łyżeczki suszonych, pokrojonych kwiatów, po czym odstaw na 5-10 godzin, żeby rozpuściły się zawarte w nich śluzy. Rano odcedź, krótko zagotuj. Płucz gardło 3 razy dziennie albo pij kilka razy dziennie.



Gotowe preparaty:

1. Olbas oil. Udrażnia nos, zmniejsza objawy kataru.

2. Citrosept. Łagodzi objawy choroby, działa antybakteryjnie, wspomaga leczenie infekcji i przeziębień.

3. Alitol. Pomaga w leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych.