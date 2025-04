Stres zaliczany jest już do chorób cywilizacyjnych. Powoduje lęk, drażliwość, problemy ze snem, skłonności samobójcze, obniża samoocenę i libido.

To przez niego osoba często się przeziębia, ma problemy z oddychaniem czy szybko traci (bądź przybiera) na wadze. Właśnie dlatego ze stresem musimy walczyć, nie tylko lekami uspokajającymi. One szkodzą naszemu żołądkowi. Medycyna naturalna od lat zaleca napary z ziół. Na stres działa m.in. lawenda i melisa.

Rumianek

Łyżkę suszonego rumianku zalej wrzątkiem i przykryj. Po 10 minutach przelej przez sitko i pij małymi łykami. Po napar sięgaj 3 razy dziennie aż do poprawy nastroju.

Waleriana

Łyżeczkę waleriany (inaczej kozłka lekarskiego) zalej filiżanką wrzątku. Zaparzaj pod przykryciem przez kwadrans, a następnie przecedź i pij 3 razy dziennie.

Passiflora

Dwie łyżki passiflory (inaczej męczennicy cielistej) zalej wrzątkiem i zaparzaj przez 25 minut. Pij 2 razy dziennie.

Lawenda

Zapach lawendy uspokaja i utula do snu. Zaopatrz się w kosmetyki z ekstraktem z lawendy, włóż do wazonu ususzone gałązki albo włóż je do poduszki. To działa!

Mniszek lekarski

Napar możemy przyrządzić zarówno z łodyg, liści, jak i kwiatów. 50 gramów pokrojonych części rośliny zalej litrem wody i gotuj przez 2 minuty. Następnie pozostaw do zaparzenia i ostygnięcia. Pij 2 razy dziennie.

