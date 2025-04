Codziennie, niezależnie od pory dnia sięgamy po ciepłą herbatę. To ona stała się jednym z naszych ulubionych napojów. Trudno przecież wyobrazić sobie plotki z przyjaciółką czy spotkanie w gronie znajomych bez kubka gorącej herbaty. Nawet naukowcy stwierdzili, że regularne picie tego wywaru wpływa pozytywnie na poprawę naszego zdrowia i samopoczucia. Ponoć Japończycy, najwięksi koneserzy w piciu herbaty, dzięki temu, że tak często po nią sięgają żyją dłużej. Nie pozostaje nam, więc nic innego jak podążyć za badaczami i zaparzyć sobie dobrą herbatę.

Herbata to samo zdrowie

Już w starożytności znano lecznicze właściwości ziół. To one stanowiły najważniejszy składnik w leczeniu wielu chorób i dolegliwości. Przez tysiące lat badano ich działanie przypisując im magiczne zdolności. Zioła te przetrwały do czasów dzisiejszych dlatego też stanowią podstawę w leczeniu, a także stają się źródłem wielu naparów i herbat.

Rozkoszuj się smakiem herbaty

Wybranie odpowiedniej herbaty to nie lada wyzwanie. Bo kiedy już zdecydujemy się na jej zakup to przez ogrom smaków i rodzajów nie możemy wybrać tej jedynej. Z jednej strony szukamy herbaty, która będzie mieszanką wielu leczniczych ziół, z drugiej strony chcemy rozkoszować się jej smakiem. Myślicie, że znalezienie takiej herbaty jest niemożliwe? Nic bardziej mylnego! Na sklepowych pólkach pojawił się Verdin fix Earl Grey, czyli herbata będąca doskonałym suplementem diety, a jednocześnie mieszanką ziół, które pozwolą zachować dobrą formę przez cały dzień. W skład Verdin fix wchodzą: owoce kopru włoskiego, liście mięty pieprzowej oraz koszyczek rumianku. Zioła lecznicze z najwyższej półki. Od tej pory "picie ziółek" stanie się największą przyjemnością.

Działanie ziół

Owoc kopru włoskiego – jest jedną z najstarszych roślin leczniczych oraz przyprawowych. Przybył do nas z wybrzeży Morza Śródziemnego . Jako składnik herbaty Verdin fix Earl Grey stymuluje wydzielanie soku żołądkowego oraz przyśpiesza pracę jelit, wspomagając trawienie. Dodatkowo jest bezpieczny dla niemowląt i dzieci .

Liść mięty pieprzowej – roślina znana już w średniowieczu początkowo wykorzystywana była, jako lek na migrenę. Stopniowo odkrywano jej kolejne właściwości. Dziś liście mięty pieprzowej są idealnym suplementem w walce o idealną figurę. Zapobiegają wzdęciom, działają rozkurczowo, stymulują pracę jelit i żołądka. Jeśli zaś zdarzy ci się przejedzenie lub zjesz niestrawny posiłek to nie wahaj się sięgnąć po herbatę Verdin fix Earl Grey, ponieważ dzięki zawartym w jej składzie liściom mięty pieprzowej poczujesz ulgę na żołądku, bo ciężkostrawnym jedzeniu.

Koszyczek rumianku – w swoim składzie mają olejek eteryczny, flawonoidy, kumaryny, cholinę, związki śluzowe, sole mineralne oraz witaminę C. Ich właściwości lecznicze cieszą się dużą popularnością zarówno w medycynie, jak i kosmetyce. Dodanie ich do herbaty ziołowej zwalcza wzdęcia oraz uczucie pełności po posiłku. Dzięki temu zachowasz świetną formę przez cały dzień. Będziesz czuć się lekko i zdrowo.

Sięgnij po ziołową herbatę

Już dość marudzenia, że nic nie poprawi twojego samopoczucia, a po zjedzeniu ciężkostrawnych posiłków nie jesteś w stanie nic zrobić. Herbata Verdin fix Earl Grey zwalczy każdą z tych dolegliwości i dodatkowo zadba o twoją idealną sylwetkę.