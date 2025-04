Cele ogólne zajęć:

poznanie zasad zachowania się podczas wizyty psa w przedszkolu;

poznanie sposobów powitania (jak witają się ludzie między sobą, a jak ze zwierzęciem);

integracja dzieci z psem;

usuwanie lęków i napięć związanych z kontaktem ze zwierzęciem ;

; rozpoznawanie i nazwanie wybranych emocji, jak radość, smutek, złość, strach;

budowanie pozytywnych relacji między dziećmi, między dziećmi a zwierzęciem.

Cele operacyjne:

dziecko rozumie ustalone zasady zachowań podczas wizyty psa;

dziecko stosuje różne rodzaje powitania;

dziecko podejmuje próby współdziałania w grupie, w której jest zwierzę;

dziecko podejmuje próby współdziałania z psem ;

; dziecko dostrzega emocje towarzyszące psu podczas jego wizyty w przedszkolu;

dziecko rozpoznaje wybrane emocje (rozpoznaje, wyraża, określa sytuacje będące źródłem wybranych emocji);

dziecko wyraża swoje emocje po zakończeniu wizyty.

Metody:

aktywizujące, wspierające;

czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania;

twórczej aktywności dziecka (tzw. burza mózgów);

słowne: instrukcje, wypowiedzi;

percepcyjne – wzrokowe: pokaz, obserwacja.

Przebieg zajęć:

1. Zagadka słowno-obrazkowa „gość w przedszkolu” – składanie obrazka z czterech części, na którym z jednej strony umieszczony jest obrazek psa, a z drugiej strony – napis „pies”.

2. Czekanie na gościa – dzieci siadają w kole, cichutko czekając na swojego gościa (wprowadzenie zasad zachowań podczas wizyty psa – jak się zachowujemy,

aby gość się nie wystraszył).

3. Witanie się z ludźmi – omówienie przyjętych sposobów powitania wśród ludzi.

4. Powitanie z psem – zapoznanie dzieci ze sposobami powitania z czworonożnym gościem. Podawanie psu smakołyków na powitanie z jednoczesnym przywoływaniem go do siebie.

5. „Jaki jesteś, nasz czworonożny przyjacielu? Wesoły czy smutny?” – dopasowywanie emblematów-minek do własnego samopoczucia:

6. „Jak czuje się nasz gość?” – próby dopasowania minki do rozpoznanego nastroju psa.

7. „Kiedy tak się czujesz?” – próby dopasowywania sytuacji do wskazanych emocji (techniki twórczego myślenia). Dokańczanie zdania:

„Jestem wesoły, gdy ............................................................................ ”.

„Jestem smutny, gdy ............................................................................ ”.

„Jestem zły, gdy .................................................................................. ”.

8. „Historia pewnego Azorka” – tworzenie wypowiedzi do obrazków ze wskazaniem emocji towarzyszących danej sytuacji.

9. „Co lubię ja i nasz przyjaciel? – nasze wspólne radości” – określanie sytuacji, w których dzieci i zwierzęta są radosne, wesołe.

10. „Bawimy się razem” – wspólne zabawy z psem. Dzieci, czworakując, naśladują zabawy małych piesków – wspólne bieganie, tarzanie się po podłodze, zabawy z piłką.

11. „Uśmiech od dzieci” – dzieci na dużym kartonie rysują wielki uśmiech od siebie dla wszystkich zwierząt, aby od tej pory były one zawsze szczęśliwe.

12. „Pożegnanie z czworonożnym przyjacielem” – pies prowadzony przez przewodnika nauczyciela siada na komendę przed dzieckiem i podaje łapę na pożegnanie. Po wykonaniu polecenia zwierzę dostaje nagrodę – suchą karmę – z otwartej dłoni.

13. „Moje odczucia po spotkaniu z psem” – dzieci po wyjściu psa wybierają ponownie obrazek z emocjami, które wyrażają ich odczucia po zajęciach ze zwierzęciem.

Fragment pochodzi z książki „Baw się poprzez animaloterapię” autorstwa Anny Franczyk, Katarzyny Krajewskiej i Joanny Skorupy (Impuls, 2012). Publikacja za zgodą wydawcy.